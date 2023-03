Neues HVV-Ticket: So können Sie gratis durch die Stadt fahren!

In zwei Monaten soll es endlich soweit sein: Das 49-Euro-Ticket für regionale Bus und Bahn in ganz Deutschland steht in den Startlöchern, nachdem der Nachfolger des beliebten 9-Euro-Tickets immer wieder verschoben wurde. Parallel dazu will der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) jetzt eine neue Fahrkarte für eine ganz bestimmte Personengruppe etablieren – dort gibt es sogar eine Gratis-Option.

„hvv Klimaticket“ heißt die neue Fahrkarte, von der alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Hamburg profitieren können – sollte sich ihr Unternehmen dafür entscheiden, mitzumachen.

Neues HVV-Ticket: Diese Optionen gibt es in der Fahrkarte

Und so funktioniert’s: Alle Mitarbeitenden können zwischen zwei Varianten wählen. Zum einen gibt es das „Klimaticket S“, das aus drei kostenlosen Tageskarten für das gesamte HVV-Netz besteht. 12,25 Euro zahlt der Arbeitgeber, der Rest kommt von der Stadt. Die drei Tickets können flexibel im Monat abgefahren werden. Zum anderen gibt es das „Klimaticket XL“, das ebenfalls mit mindestens 12,25 Euro vom Arbeitgeber sowie mit fünf Prozent von der Stadt Hamburg bezuschusst wird. Daraus ergibt sich aus den ursprünglichen 49 Euro ein Sparpreis von 34,30 Euro.

„Wer selten fährt, zahlt nichts, wer häufig fährt, fährt besonders günstig“, fasst HVV-Chefin Anna-Theresa Korbutt die zwei Tickets kurz zusammen. „Mit den drei kostenlosen Tagestickets können Mitarbeitende den HVV testen, um dann mit dem einfachen Wechsel zwischen den beiden Produkten zu Stammkunden zu werden.“ Aber auch umgekehrt können Fahrgäste, die in einem Monat mal voraussichtlich nicht so viel unterwegs sind, auf die drei Tagestickets zurückgreifen.

Drei große Hamburger Unternehmen nutzen das neue Ticket

Für das „hvv Klimaticket“ entschieden haben sich bereits die Stadtreinigung, Airbus und Stromnetz Hamburg. „Ich freue mich, dass zum Start drei große Hamburger Unternehmen ihren rund 17.500 Mitarbeitenden dieses attraktive Angebot unterbreiten und damit einen wichtigen Beitrag zur klimafreundlichen Mobilität der Zukunft leisten“, sagt Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne). Die Nachfrage bei anderen Unternehmen sei bereits groß.

Das „hvv Klimaticket“ wird ab dem 1. Mai – parallel zum Deutschlandticket – in digitaler Form starten. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings: Es ist nur für Unternehmen mit mindestens 100 Mitarbeitenden verfügbar.

Für kleinere Unternehmen bleibt das bisherige Profiticket, das bereits ab einer Betriebsgröße von einer Person möglich ist. Dieses wird ab dem 1. Mai automatisch zum 49-Euro-Ticket – ebenfalls für 34,30 Euro. Nur die kostenlosen Tagestickets gibt es dort nicht.