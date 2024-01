Krankmeldungen auf Rekordstand: So verschnupft war Hamburg noch nie!

Gefühlt lag in den vergangenen Monaten halb Hamburg schniefend und hustend flach – und jetzt bestätigen Zahlen den Eindruck: 2023 sind die krankheitsbedingten Fehlzeiten in Hamburg auf einen neuen Rekordwert gestiegen, wie aus einer Vorab-Auswertung des Gesundheitsreports der Techniker Krankenkasse hervorgeht. Besonders eine Erkrankung ist für die vielen Fehltage verantwortlich.

Insgesamt waren die Hamburgerinnen und Hamburger 2023 laut Techniker Krankenkasse (TK) deutlich länger krank als noch vor der Coronapandemie. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 waren die Erwerbstätigen in Hamburg durchschnittlich an 15,2 Tagen krankgeschrieben – fast vier Tage kürzer als 2023. „Der Rekordkrankenstand bestätigt unser Gefühl, dass im vergangenen Jahr sehr viele Menschen krank waren – insbesondere in der kalten Jahreszeit“, sagt Maren Puttfarcken, Leiterin der TK-Landesvertretung in Hamburg. Im Vorjahr waren es durchschnittlich noch 18,2 Kranktage. Mit dem aktuellen Wert von 19,4 Fehltagen liegt Hamburg im bundesweiten Durchschnitt.

Erkältungskrankheiten vor psychischen Krankheiten

„Den Großteil der Fehlzeiten in Hamburg machten 2023 erneut die Erkältungskrankheiten wie Grippe, Erkältungen oder Bronchitis, aus“, so Puttfarcken weiter. „Durchschnittlich 5,2 Fehltage pro versicherter Erwerbsperson in Hamburg gingen 2023 auf diese Diagnosen zurück, während Erkrankungen der Psyche für durchschnittlich 4,1 Fehltage verantwortlich waren.“

Das könnte Sie auch interessieren: Alle krank, keiner trägt Maske: Wieso sind wir plötzlich so faul?

Die Krankschreibungen wegen allgemeiner Atemwegserkrankungen blieben somit auf einem hohen Niveau. In den Vor-Coronajahren 2018 und 2019 waren TK-Versicherte in Hamburg durchschnittlich 2,6 Tage (2018) beziehungsweise 2,4 Tage (2019) aufgrund dieser Diagnosen krankgeschrieben. Covid-19-Diagnosen machten bei den Fehlzeiten der TK-Versicherten in Hamburg 2023 hingegen lediglich durchschnittlich 0,3 Fehltage aus.

Grundlage für den TK-Gesundheitsreport 2024 bilden die rund 5,7 Millionen bei der TK versicherten Erwerbstätigen in Deutschland, also Berufstätige und ALG 1-Empfängerinnen und -Empfänger im Alter zwischen 15 und unter 65 Jahren, darunter rund 253.000 in Hamburg (Stand 2022).