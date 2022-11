Neuer Radiosender startet in Hamburg – mit bekanntem Namen

Hamburgs Radiolandschaft ist um einen neuen Vertreter reicher. Seit Donnerstag funkt ein Vertreter in der Hansestadt, dessen Name vor rund dreißig Jahren schon einmal für Furore gesorgt hat.

„Star*Sat Radio“ ist nun auch in Hamburg im Digitalradio zu hören. Das Berliner Programm übernimmt im DAB+-Kanal 10D den Platz von Tide Radio, das aber weiterhin empfangbar bleibt und in den Kanal 12C wechselt.

Hamburg: „Star*Sat Radio“ startet über DAB+

Das Motto von „Star*Sat Radio“ lautet „Super 80er, Super 90er, Super Hits!“. Moderation gibt es nicht, stattdessen läuft ohne Pause Pop-Musik. Bisher war das Programm nur in Berlin und Brandenburg im Digitalradio zu hören. „Star*Sat Radio“ wolle „mit den größten Hits der vergangenen Jahrzehnte und der beste Musik von heute das Digitalradio-Angebot in Hamburg bereichern“, kündigte Geschäftsführer Oliver Dunk an.

Das Programm sei „absoluter Kult“, sagte Dunk weiter – und bezieht sich auf das Vorgängerprogramm gleichen Namens. Schon in den 1980ern funkte ein „Star*Sat Radio“ durch den Äther, gegründet von den Münchener Radiomachern Jo Lüders und Peter Pelunka.

Als erstes deutsches Programm startete „Star*Sat Radio“ ab 1988 im Satellitenradio – zu einer Zeit, als dieser Empfangsweg gerade erst legalisiert worden war.

1992 übernahm TechniSat das Programm und stellte 2008 den Sendebetrieb ein. 2014 übernahm die Dunk Media Group, die in Hamburg auch das „Schlager Radio“ verbreitet, die Namensrechte.