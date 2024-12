Neuer Radiosender für Hamburg: Hier läuft nur HipHop!

HipHop und R’n’B für den Raum Hamburg – mit diesem Programm geht ein neuer Radiosender an den Start. Rap-Fans können sich freuen, und müssen doch eines beachten.

Der Berliner Radiosender „Kiss FM: Home of HipHop & R’n’B“ sendet ab sofort auch im Großraum von Hamburg. „Mit dem Schritt nach Hamburg zu gehen, erweitern wir unser On Air-Portfolio ganz bewusst um einen weiteren relevanten urbanen Standort in Deutschland und bauen damit unser Sendegebiet aus“, sagt „Kiss FM“-Geschäftsführer Sebastian Cochois.

Hamburg: Neuer HipHop-Sender geht an den Start

Neben der bisherigen Möglichkeit, den Sender über den Browser oder eine App zu empfangen, gibt es nun auch den Weg über das Digitalradio DAB+ (Kanal 10D). „Kiss FM“ empfiehlt, zunächst einen Sendersuchlauf am Empfangsgerät durchzuführen, damit das Programm verlässlich gehört werden kann.

Das könnte Sie auch interessieren: Neues Konzept fürs „Turtur“: Was das „Wohnzimmer für Wilhelmsburg“ alles bieten will

Der Ausbau des Sendegebiets nach Hamburg sei mehr als überfällig, so Programmdirektor York Strempel. „Hamburg ist wie Berlin schon immer Home of HipHop und R’n’B.“ Und weiter: „Wir sind da, wo unsere Community ist.“ (mp)