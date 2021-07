Die Pläne für das ehemalige C&A-Gebäude in der Mönckebergstraße nehmen immer mehr Gestalt an: Jetzt steht auch fest, wer der neue Mieter in dem geplanten Backsteinbau im Stil der alten Hamburger Kontorhäuser sein wird.

In das zehnstöckige Gebäude sollen Hotels der Schweizer SV Group mit zwei verschiedenen Formaten einziehen. Das gab das Unternehmen auf seiner Website bekannt. Geplant ist demnach ein Boutique Hotel der Marke Hyatt Centric mit 185 Zimmern und Suiten, die in der zweiten bis achten Etage Platz finden sollen.

Hamburg: Hotel zieht in C&A-Gebäude in der Mönckebergstraße

Im oberen Bereich des Hotels soll es unter dem Namen „Stay Kooook“ zudem möblierte Studios für längere Aufenthalte geben. Daneben sind eine hoteleigene Bar und im obersten Stockwerk ein Restaurant mit angeschlossener Dachterrasse geplant – mit Blick auf Rathaus und Binnenalster.

Insgesamt soll das Gebäude eine Nutzfläche von 15.000 Quadratmetern auf zehn Stockwerken haben. Im Unter- sowie im Erd- und ersten Obergeschoss entstehen Einzelhandelsflächen, an der Ecke Bugenhagenstraße und Barkhof ist Gastronomie mit Außenbereich geplant. Der Bau soll zudem klimaneutral sein.

Mönckebergstraße in Hamburg: Was geschieht mit der C&A-Filiale?

Das alte C&A-Gebäude war vor einigen Jahren wegen einer möglichen Asbestverseuchung in die Schlagzeilen geraten. Luftmessungen ergaben jedoch keine giftigen Werte. Trotzdem wird das Gebäude abgerissen und neu gebaut. Wo die C&A-Filiale während der Bauzeit einziehen wird und ob sie auch in dem Neubau unterkommt, ist bislang nicht bekannt. (mhö)