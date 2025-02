Neuer Flagship-Store: US-Marke expandiert in Hamburg

Die amerikanische Modemarke „Guess” will gleich zwei Läden in Hamburg eröffnen. Neben einem Flagship-Store in bester Alster-Lage soll ein Laden für Accessoires im Levantehaus eröffnen.

Der amerikanische Modekonzern „Guess” ist aktuell auf Deutschland-Expansion und setzt dabei einen starken Fokus auf Hamburg. Wie das „Abendblatt” berichtet, möchte die Kette zwei Läden in der Hamburger Innenstadt eröffnen, darunter ein „Flagship-Store” an der Bleichenbrücke.

Kleidung in der Neustadt – Accessoires im Levantehaus

In dem „Flagship-Store” soll es laut der Zeitung die gesamte Damen- und Herrenkollektion zu kaufen geben, der Laden soll ab dem 3. April seine Türen öffnen. Zusätzlich soll es noch einen Laden für „Accessoires” im Levantehaus in der Mönckebergstraße geben, dort werden laut dem Unternehmen Athleisure und Taschen für Damen und Herren in den Verkauf gehen. Athleisure beschreibt sportliche Klamotten für den Alltag.

„Guess“ auf großer Deutschland-Expansion

„Guess“ eröffnet aktuell viele neue Läden in größeren Städten, da sie Ladenflächen der insolventen Marke „Scotch & Soda” übernommen hat. Auf der Fläche des neuen Ladens an der Bleichenbrücke war zuvor ein Laden von „Scotch & Soda beheimatet. Zusätzlich zu dem Laden in Hamburg sollen elf weitere Standorte im Frühjahr 2025 in Deutschland folgen.

Bisher hatte „Guess“ nur einen Laden im Alstertal-Einkaufszentrum (AEZ), bis 2020 befand sich ein weiterer Laden unweit des neuen Standortes an der Bleichenbrücke.