Modekette macht alle Filialen dicht – auch Hamburg betroffen

Erst das „Esprit“-Aus, jetzt das: Auch die Modekette „Scotch & Soda“ schließt sämtliche Filialen in Deutschland. Und das schon am kommenden Samstag. In Hamburg betrieb das Unternehmen zuletzt drei Läden.

„Scotch & Soda“ meldete im Juni Insolvenz an, jetzt ist klar: alle Läden der Marke in Deutschland müssen schließen. Insgesamt geht es um knapp 40 Filialen, fast 300 Angestellte verlieren ihre Jobs, wie der „Spiegel“ berichtet.

Fünf Filialen sollen kurzzeitig weiterbetrieben werden

Fünf Filialen könnten noch weiter betrieben werden, um die restlichen Waren zu verkaufen. Der Rest werde noch am kommenden Samstag geschlossen. Die Angestellten wurden am Dienstag über die Pläne informiert. Noch im September soll den meisten Angestellten gekündigt werden. Es würden Gespräche über eine mögliche Übernahme von Filialen und Angestellten mit einem Modefilialisten laufen, sagte der Insolvenzverwalter Holger Rohde dem „Spiegel“.

Ein Großteil der „Scotch & Soda“-Filialen liegt in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Aber auch in Hamburg gibt es drei Läden: Im Alstertal-Einkaufszentrum in Poppenbüttel, in der Mönckebergstraße (Hamburg-Altstadt) und an der Bleichenbrücke in der Neustadt. Auch diese Filialen sind von der Schließung betroffen. Der Mutterkonzern aus den Niederlanden stellte ebenfalls kürzlich den Betrieb ein. (jv)