Neuer Fahrplan der Hafenfähren: Beliebte Linie startet wieder – mit Einschränkung

Mit den steigenden Temperaturen nimmt die Hadag die im Freizeitverkehr stark nachgefragte Linie 72 zwischen Landungsbrücken und Elbphilharmonie wieder in Betrieb – ab dem 29. April geht es los.

Auf der Linie 72 fahren die Fähren künftig an den Wochenenden und an Feiertagen. Der für Pendler wichtige Anleger Arningstraße wird wochentags weiter durch die Linie 73 bedient.

Die Linie 62, die von den Landungsbrücken nach Finkenwerder und Neumühlen fährt, geht in den regulären Sommerfahrplan. Hierfür werden wieder zusätzliche Schiffe auf der Linie eingesetzt, um die steigenden Fahrgastzahlen aufzunehmen. Zusätzlich gilt der 15-Minuten-Takt bis 22.15 Uhr (statt bis 19.15 Uhr). „Wie immer im Sommer werden einzelne Fahrten ab 10 Uhr etwas länger dauern, weil mit steigenden Fahrgastzahlen der Fahrgastwechsel auf den Fähren naturgemäß mehr Zeit in Anspruch nimmt“, heißt es einer Mitteilung der Hadag.

Auch die Linie „HBEL“ zwischen Blankenese und Cranz geht wieder in den Sommerfahrplan: Die Fähren fahren jetzt auch am Sonntag und damit an allen Wochentagen – und zwar bis um 20.50 Uhr (statt bislang 17.50 Uhr). (mp)