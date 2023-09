Neuer Corona-Impfstoff ist da: Diese Menschen brauchen die Impfung

Am Montag ist der neue, an die neuen Varianten angepasste Corona-Impfstoff von Biontech in den Hamburger Praxen angekommen. Vor kurzem gab es wieder mehr Krankheitsfälle in der Hansestadt – wer sollte sich impfen lassen?

Laut Jana Husemann, der Vorsitzenden des Hausärzteverbands in Hamburg, könne es aber auch sein, dass einige Praxen noch mit dem Impfen warten, weil sie das zeitgleich mit der Grippeimpfung im Oktober angehen wollten. „Einfach in der Hausarztpraxis nachfragen“, sagte sie im NDR.

Corona-Impfstoff ist in den Hamburger Hauspraxen angekommen

Aktuell empfiehlt die Impfkomission eine Corona-Auffrischungsimpfung für die bekannten Risikogruppen, Menschen über 60 Jahre, sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen.

Derzeit steigen die Corona-Fälle in Hamburg wieder leicht an. In dem Bericht des Hamburger Instituts für Hygiene und Umwelt hieß es: „Epidemiologisch hat sich in den vergangenen zwölf Monaten ein Bild mit etwa alle zwei bis drei Monate auftretenden kleineren Infektionswellen gezeigt.“

Corona-Zahlen sind laut Behörde überschaubar

Auch die Sozialbehörde rechnet laut dem NDR mit steigenden Fallzahlen im Herbst und Winter. Allerdings sei der pandemische Zustand vorbei. „Wir hatten beispielsweise im vergangenen Jahr bis zum heutigen Tag über 570.000 Corona-Fälle hier in der Stadt, in diesem Jahr sind es noch knapp 16.000. Das zeigt ganz gut, dass wir gelernt haben, mit dieser Krankheit zu leben.“ (mp)