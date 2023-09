Zahlen steigen wieder: So ist die Corona-Lage in Hamburg

In Hamburg gibt es wieder mehr Corona-Fälle. Wie sich die Lage im Winter entwickeln wird, hängt laut Experten vor allem von zwei Faktoren ab.

Wie aus der aktuellen Infekt-Info des Hamburger Instituts für Hygiene und Umwelt hervorgeht, steigen die Corona-Zahlen in Hamburg wieder. Die Gesundheitsämter registrierten 192 Fälle in der vergangenen Woche. Das entspricht einem Plus von 30 Fällen im Vergleich zu der Woche davor.

Corona-Wellen alle zwei bis drei Monate – auf niedrigem Niveau

In dem Bericht des Hamburger Instituts für Hygiene und Umwelt heißt es: „Epidemiologisch hat sich in den vergangenen zwölf Monaten ein Bild mit etwa alle zwei bis drei Monate auftretenden kleineren Infektionswellen gezeigt“.

Diese Wellen würden jedoch ein geringeres Niveau in Bezug auf die maximalen Fallzahlen, Hospitalisierungen, Aufnahmen auf Intensivstation und Todesfälle im Vergleich zu den vergangenen Jahren aufwiesen. Inwiefern sich die Lage in Zukunft entwickeln wird, hänge vor allem von neuen Varianten und einer abnehmenden Immunität der Bevölkerung ab. (mp)