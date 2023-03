Neuer A7-Tunnel: Sperrungen an wichtigem Knotenpunkt in Hamburg

Im Rahmen des Ausbaus der A7 in Hamburg und der Installation eines Tunneldeckels auf der Höhe der Ausfahrt Othmarschen stehen jetzt Arbeiten an der Behringstraße an. Die Verkehrsführung ändert sich. Was Autofahrer beachten müssen:

An diesem Wochenende soll die Verkehrsführung an der A7-Anschlussstelle Othmarschen im Bereich der Behringstraße umgebaut werden, ein wichtiger Knotenpunkt in Hamburg.

Konkret heißt es: Aus Wedel kommend wird die Auffahrt zur A7 in Richtung Norden, aus Süden kommend die Ausfahrtsrampe in Richtung Wedel gesperrt. Die Maßnahmen gelten ab Freitag, den 17. März (8 Uhr), bis Montag, den 20. März (5 Uhr).

A7: Umleitung über die Anschlussstelle Bahrenfeld

Die Bauarbeiten hängen mit der Herstellung des neuen Lärmschutztunnels im Bauabschnitt Altona zusammen, die im März 2020 begannen. Jetzt könne die Verkehrsführung durch die neue Tunnelzelle hergestellt werden, wie die Niederlassung Nord der Autobahn GmbH mitteilte.

Eine Umleitung über die Anschlussstelle Bahrenfeld wird als Alternative empfohlen. Ab Montagfrüh werde der Verkehr über die neue Tunnelzelle geführt, so dass Ende März auch die zweite Brückenhälfte der Überführung Behringstraße zurückgebaut werden könne. (mp)