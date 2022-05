Neue Zahlen: Arbeitslosigkeit in Hamburg sinkt deutlich

Der Arbeitsmarkt in Hamburg zeigt sich noch nicht beeinträchtigt durch mögliche Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine. Im April sanken die Zahlen stattdessen weiter. Auch in den Nachbarbundesländern vermeldete die Agentur für Arbeit am Dienstag eine positive Entwicklung.

Insgesamt waren in Hamburg 70.799 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet und damit 1,7 Prozent weniger als im März. Das sei der niedrigste Wert seit Beginn der Pandemie, teilte die Agentur für Arbeit am Dienstag mit. Im Vergleich zum April 2021 sank die Zahl der Arbeitslosen um 17,5 Prozent.

Arbeitslosigkeit in Hamburg: Positiver Trend hält an

Die Arbeitslosenquote lag im April bei 6,5 Prozent, nach 6,7 Prozent im März. Ein Jahr zuvor hatte der Wert, der den Anteil der registrierten Arbeitslosen an allen Erwerbspersonen angibt, bei acht Prozent gelegen.

In Schleswig-Holstein waren im April nach Angaben der Agentur für Arbeit 78.034 Menschen arbeitslos gemeldet, 3,1 Prozent weniger als noch im März. Verglichen mit dem Vorjahresmonat sank die Zahl der Arbeitslosen um 18,3 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag im April bei 4,9 Prozent nach 5,1 Prozent im März. Im April 2021 hatte der Wert noch bei 6,1 Prozent gelegen.

Auch in Niedersachsen erholt sich der Arbeitsmarkt weiter von der Corona-Pandemie. 218.422 arbeitslose Menschen verzeichnete die Agentur für Arbeit im April. Das sind rund zwei Prozent weniger als im Vormonat und 15 Prozent weniger als zur gleichen Zeit ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote sank von 5,1 auf 5,0 Prozent. (dpa/mp)