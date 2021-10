Ja, ich will! Die richtige Kulisse ist für viele heiratswillige Hamburgerinnen und Hamburger ein wichtiger Bestandteil der Hochzeitszeremonie. Die Festsäle im Hamburger Rathaus sind dabei besonders beliebt. Jetzt stehen die neuen Termine für eine Hochzeit in dem historischen Gebäude fest.

Seit 2002 können zukünftige Eheleute sich um einen der ausgewählten Freitage bemühen. Da der prächtige Bau mit seinen Kaiserstatuen und verspielten Deckenmalereien ganz oben auf der Liste der Hochzeits-Locations steht, sind die Termine laut Senatskanzlei erfahrungsgemäß schnell vergriffen.

Heiraten im Rathaus: Termine unter Vorbehalt

An einem Freitag pro Monat traut ein Standesbeamter in einem der Festsäle die Brautpaare. Die Termine werden laut Senat allerdings wie auch in diesem Jahr unter Vorbehalt vergeben. „Steigende Infektionsraten und Gefährdungslagen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie können zu Absagen beziehungsweise zu einer Schließung des Rathauses führen“, heißt es.

Das sind die Termine fürs Heiraten im Rathaus

04.02.2022

11.03.2022

08.04.2022

06.05.2022

03.06.2022

01.07.2022

05.08.2022

02.09.2022

07.10.2022

02.12.2022

Das Standesamt erhebt für eine Eheschließung im Rathaus 300 Euro sowie die üblichen Gebühren für die Anmeldung der Hochzeit sowie die Eheurkunden. Zusätzlich werden vom Landesbetrieb Rathaus Service 150 Euro in Rechnung gestellt.

Das gibt es noch zu beachten: Auf dem Rathausmarkt ist es weder möglich zu parken noch mit dem Auto vorzufahren. Heiratswillige Paare können sich bei Interesse beim Standesamt Hamburg-Mitte unter Tel. 42854-2653 melden. (aba)