Jetzt wird’s teuer! Wer künftig in Hamburg seine Zigarettenkippen achtlos wegschnippst, muss doppelt so tief in die Tasche greifen wie bisher. Das erfuhr die MOPO exklusiv.

Jeden Tag werden in Deutschland schätzungsweise 200 Millionen Zigaretten geraucht. Rund zwei Drittel von ihnen landen nicht im Aschenbecher. Wer bislang in Hamburg beim Zigarettenwegschnippsen in der Öffentlichkeit erwischt wurde, musste lediglich 20 Euro löhnen. Mit dem vergleichsweisen geringen Verwarngeld ist nun aber Schluss. Laut Mitteilung der Umweltbehörde, die der MOPO vorliegt, soll die Strafe auf 40 Euro verdoppelt werden. „Dies ist ein deutlich spürbarer Betrag, der Verursacher:innen die Auswirkungen ihrer Handlung vor Augen führt“, heißt es von der Behörde.

Hamburg: Zigaretten wegwerfen kostet künftig 40 Euro

Damit reagiert die Umweltbehörde um Senator Jens Kerstan (Grüne) auf einen Vorstoß aus Eimsbüttel (MOPO berichtete). Dort hatte die grün-schwarze Koalition vor einigen Monaten gar eine Erhöhung auf 90 Euro für das sogenannte „Littering von Zigarettenresten“ gefordert. Im Abstimmungsprozess zwischen Umweltbehörde, Stadtreinigung und anderen Bezirken kamen nun am Ende die 40 Euro heraus.

„Uns war von Anfang klar, dass wir einen hamburgweiten Konsens brauchen und keinen Bußgelder-Flickenteppich. Die Verdopplung der Bußgelder ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung. Selbstverständlich werden wir das Thema auch in Zukunft im Auge behalten und mit der Umweltbehörde so wie der Stadtreinigung im Austausch bleiben“, sagte Jan Koriath (Grüne), der zu den Initiatoren aus Eimsbüttel gehört, zu der Einigung.

In Hamburg wurden im vergangenen Jahr 9100 Ordnungswidrigkeiten wegen weggeworfener Zigaretten eingeleitet. Laut Stadtreinigung ist das Littering vor allem in Parks und Grünanlagen ein großes Problem.