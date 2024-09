Neue Pläne für Gelände eines Hamburger Traditionskonzerns

Der Hamburger Maschinenbauer Hauni will im Jahr 2027 seinen bisherigen Standort neben dem Bergedorfer Bahnhof verlassen und an die A25 ziehen. Was passiert dann mit dem riesigen Gelände in der Bergedorfer City? Jetzt gibt es erste Ideen.

Bislang ist das Areal als reines Industriegebiet ausgewiesen. Geht es nach der SPD und CDU in Bergedorf, soll es auf dem Gelände aber künftig eine sogenannte Misch-Nutzung geben. Das bedeutet, dass dort neben neuem Gewerbe auch Wohnungen entstehen können. Das verkündeten die Parteien laut NDR in der Bezirksversammlung am Donnerstagabend.

Bergedorf: Hauni-Gelände soll neu genutzt werden

Demnach soll so schnell wie möglich damit begonnen werden, den Bebauungsplan für das Gelände dementsprechend zu ändern. Dazu sollen auch Anwohnerinnen und Anwohner mit ins Boot geholt werden.

Eigentümer des Areals ist Hauni, der sich inzwischen umbenannt hat in „Körber Technologies“. Ende 2022 hatten die Mitarbeiter des Maschinenbauers dafür gekämpft, dass der Konzern in Bergedorf bleibt – mit Erfolg! Im Jahr 2027 will das Unternehmen auf ein Gelände am Curslacker Deich, direkt an der A25 ziehen. (aba)