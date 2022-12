Neuer Standort für den Hamburger Maschinenbauer Hauni: Mitarbeiter hatten dafür gekämpft, dass das Traditionsunternehmen in Bergedorf bleiben kann. Und am Montag überraschte die Geschäftsführung bei einer Betriebsversammlung dann mit einer unerwarteten Ankündigung.

Hauni bleibt voraussichtlich in Bergedorf. Das gab die Geschäftsführung Medienberichten zufolge am Vormittag bekannt. Der Maschinenbauer, der seit September offiziell „Körber Technologies GmbH“ heißt, will auf einem rund zehn Hektar großen Gelände im Industriepark an der Autobahn 25 neu bauen. Hier soll eine „Fabrik der Zukunft“ entstehen.

Bergedorf: Traditionsunternehmen Hauni will bleiben

Einem Reporter zufolge wurde die Ankündigung von Mitarbeitern mit tosendem Applaus aufgenommen. Sie hatten samt Betriebsrat und der Gewerkschaft IG Metall für einen Verbleib in Bergedorf gekämpft und dafür auch Unterschriften gesammelt. Auch Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) hatte sich für den Verbleib in Bergedorf stark gemacht. Da es zuvor aber Probleme mit dem Baurecht gegeben hatte, stand eigentlich zur Debatte, kurz vor Hamburgs Stadtgrenzen nach Stapelfeld oder in den Harburger Landkreis umzuziehen.

HamburgNews Auf diesem Gelände an der A25 soll die neue Fabrik entstehen. Auf diesem Gelände an der A25 soll die neue Fabrik entstehen.

Doch nun wurden die Probleme offenbar ausgeräumt. In der Mitteilung des Unternehmens heißt es dem „Abendblatt” zufolge, dass die Planungsarbeiten mit dem Gelände in Bergedorf als bevorzugter Standort vorangehen sollen – laut dem „Abendblatt“ ist der Umzug in den sogenannten Innovationspark in der Chefetage sogar bereits beschlossene Sache. Demnach soll der Bau mehrere 100 Millionen Euro kosten und der Konzern Ende 2026 umziehen.

Der deutsche Hersteller, der unter anderem auch Maschinen für die Tabakindustrie baut, ist einer der größten industriellen Arbeitgeber in Bergedorf und dort schon seit 75 Jahren ansässig. (ncd)