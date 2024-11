Neue Linien für den Hamburger Süden: Hier fährt der Bus nun alle zehn Minuten

Neue Metrobus-Linien für den Hamburger Süden: Gleich zwei neue Strecken mit besserer Taktung starten zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember im Raum Harburg und Neugraben. Laut den Grünen ist das für den Süden ein großer Schritt in Richtung Hamburg-Takt, mit dem jeder innerhalb von 5 Minuten Zugang zu einem öffentlichen Verkehrsangebot haben soll.

Die bisherige StadtBus-Linie 240 in Neugraben-Fischbek wird zur neuen MetroBus-Linie 40. Damit verbunden ist eine starke Ausweitung des Angebots: Zwischen dem Fischbeker Heidbrook und dem S-Bahnhof Neugraben fährt die neue Linie ganztags im 10-Minutentakt – auch am Wochenende. Für Berufspendler eine echte Verbesserung, um morgens schneller in die Stadt oder abends wieder nach Hause zu kommen.

Das Angebot startet zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember. Die Grünen-Abgeordnete Britta Ost sagt:„Endlich können die Menschen im Fischbeker Heidbrook im Großstadt-Takt nach Neugraben fahren, um die S-Bahn zu erreichen oder auf dem Markt einkaufen zu gehen.“ Man müsse vorher nicht mehr genau auf den Fahrplan gucken, weil immer gleich immer ein Bus fährt. Die Grünen werten die Ausweitung der Metrobus-Linie als großen Schritt Richtung Hamburg-Takt.

Auch in Harburg wird es neue MetroBus-Linien geben: Die bisherige Linie 14 wird zur 43, die StadtBus-Linie 142 zur neuen MetroBus-Linie 42. Die 4 wird damit noch stärker als vorher das Kennzeichen für den Bezirk Harburg. Auf der StadtBus-Linie 241 werden die Betriebszeiten am Abend verlängert – auch am Wochenende.

Noch lieber wäre wohl vielen Harburgern, wenn es endlich ein Moia-Angebot für den Bezirk gäbe. Das gibt’s derzeit im gesamten Süderelbebereich nur in Wilhelmsburg und auf der Veddel.