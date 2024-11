Die Behörden bekommen das Problem einfach nicht in den Griff: In Hamburg werden immer aufs Neue abgemeldete Schrottautos irgendwo am Straßenrand abgestellt. Auch in diesem Jahr ist die Zahl wieder hoch und verursacht in der Verwaltung und fürs Abschleppen enorme Kosten. Eine Anfrage an den Senat ergab jetzt, wo besonders viele Autos stehen und wie oft die Stadt abschleppen lassen muss.