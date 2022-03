Neue Fluggesellschaft feiert Premiere in Hamburg

Zum Frühlingsanfang startet eine neue Fluggesellschaft vom Hamburg Airport aus in den Süden und erweitert den Sommerflugplan – die staatliche italienische Fluggesellschaft „ITA Airways“ fliegt ab sofort täglich und könnte vor allem für Geschäftsreisende interessant sein.

In nur zwei Stunden geht es mit der neuen Fluggesellschaft von Hamburg nach Mailand zum Stadtflughafen Mailand-Linate, dem drittgrößten Flughafen im Osten der Millionenstadt. Täglich wird die zweitgrößte italienische Stadt ab 14.50 Uhr angeflogen, der Flug nach Hamburg startet täglich um 12 Uhr in Mailand.

Neue Fluggesellschaft verbindet täglich Hamburg mit Mailand

Geflogen wird sowohl mit Airbus A319 und A320-Maschinen. Die Strecke ist dabei besonders für Geschäftsreisende interessant: „Die neue Verbindung nach Mailand kommt genau zur richtigen Zeit: Business-Reisen rücken wieder stärker in den Fokus, viele Geschäftspartner möchten sich endlich wieder persönlich austauschen,“ so Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport. „Über den Stadtflughafen gelangen unsere Passagiere ab sofort noch schneller und komfortabler in das italienische Wirtschaftszentrum.“

„ITA Airays“ wurde im November 2020 gegründet und löste im Oktober 2021 den bisherigen Anbieter „Alitalia“ als neue nationale Fluggesellschaft ab. Neben europäischen Zielen ab Mailand-Linate fliegt der neue Betreiber auch interkontinentale Standorte ab Rom an. (to)