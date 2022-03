Ab Hamburg: Diese Flugziele sind neu und besonders beliebt

Urlauber aufgepasst! Der Hamburger Flughafen startet mit deutlich mehr Verbindungen in den Sommerflugplan. Rund 50 Airlines steuern von Ende März bis Ende Oktober insgesamt 115 Ziele an – drei davon sind ganz neu, vier kehren in den Flugplan zurück.

Besonders die klassischen Sonnen- und Badeziele liegen im Trend. „Bis zu den Sommerferien können pro Woche genauso viele Fluggäste wie vor der Corona-Krise nach Spanien reisen“, teilte der Flughafen am Donnerstag mit. „In die Türkei und nach Griechenland werden sogar mehr Flugtickets als 2019 angeboten.“

Sommerflugplan: Drei neue Ziele ab Hamburg Airport

Ganz neu im Plan ab dem 27. März sind tägliche ITA Airways-Flüge nach Mailand-Linate. Eurowings steuert ab dem 4. April Bilbao in Spanien regelmäßig an; Turkish-Airlines wiederum bietet erstmals Flüge in die türkische Provinz Ordu.

Flugzeuge auf dem Vorfeld am Hamburger Flughafen.

Doch damit nicht genug. Denn vier beliebte Direktziele kehren zurück in den Flugplan: Eurowings fliegt ab dem 15. April jeweils montags und freitags nach Verona. Nach längerer Pause ist außerdem Göteborg ab dem 29 April wieder direkt ab Hamburg erreichbar, die schwedische Küstenstadt wird jeweils montags, mittwochs, freitags und sonntags angeflogen.

Direktziele kehren zurück in den Flugplan

Tus Airways nimmt erstmals den Liniendienst am Hamburg Airport auf und fliegt ab dem 27. Mai einmal pro Woche nach Paphos auf Zypern. Auch Tel Aviv wird im Sommer von Tel Aviv Air jeden Donnerstag und Sonntag bedient und ist damit wieder fester Bestandteil im Hamburger Streckennetz.

Darüber hinaus gibt es zusätzliche Verbindungen nach Lissabon, Porto, Alicante, Kreta, Porto und Oslo (Eurowings und Flyr). Der Sommerflugplan gilt bis zum 29. Oktober 2022. (idv)