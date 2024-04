Dreh in Hamburg: Klimaaktivistin Luisa Neubauer bei beliebter Hamburger Serie dabei

„Es gibt kein Recht, einen SUV zu fahren!“, brüllt ein Mann mehrfach. Er hat sich auf einem Parkplatz in Jenfeld festgeklebt. Doch die Szenerie zeigt keine neue Aktion von sogenannten „Klimaklebern“, sondern eine Film-Szene. Denn zurzeit finden die Dreharbeiten für die vierte Staffel der Erfolgsserie „Die Discounter“ statt. Mit dabei: Luisa Neubauer!

Die 28-jährige Klimaaktivistin taucht plötzlich auf und kniet sich zu dem festgeklebten Mann. In der Hand hält sie einen Stoffbeutel. Am Ende des Jahres werden die Zuschauer:innen dann erfahren, welche Rolle sie in der Serie spielt.

„Die Discounter“: Klima-Aktivistin Luisa Neubauer spielt in neuer Staffel mit!

Dann soll nämlich die vierte Staffel von „Die Discounter“ auf Amazon Prime erscheinen. In der Serie geht es um das junge und arbeitsscheue Team eines fiktiven Supermarkts. Vor allem bei jungen Zuschauer:innen ist die in Hamburg gedrehte Serie beliebt.

Das könnte Sie auch interessieren: „Let’s Dance“-Juror Jorge González über sein unglaubliches Leben: „Ich habe gekämpft“

Luisa Neubauer ist nicht die erste Prominente, die bei „Die Discounter“ mitspielt. Als Gastdarsteller waren schon unter anderem Schriftsteller Heinz Strunk („Der goldene Handschuh“), Sänger Peter Fox, Fußball-Star Mats Hummels und Influencerin Caro Daur zu sehen. (mp)