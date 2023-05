Neue Airline am Hamburger Flughafen fliegt beliebte Urlaubs-Ziele an

Ab Mai geht am Hamburger Flughafen eine neue Airline mit 14 Zielen an den Start. Auf dem Flugplan von Marabu Airlines stehen dabei vor allem Ziele in Südeuropa. Auch eine osteuropäische Stadt soll wieder mit Hamburg verbunden werden.

Am Hamburger Flughafen gibt es seit Mai 2023 eine neue Airline. Die estnische Fluggesellschaft Marabu Airlines hat als Partner-Airline der Condor den Linienbetrieb in Hamburg mit einem Erstflug nach Hurghada (Ägypten) aufgenommen. Mit drei in Hamburg stationierten Flugzeugen will die Airline angeblich 14 Direktziele ab Hamburg anfliegen. Der Fokus liege dabei auf klassischen Urlaubsregionen wie Korfu (Griechenland) und Malaga (Spanien).

„Wir werten es als positiv, dass die neugegründete Fluggesellschaft Marabu ab Tag eins auf Hamburg als Partner setzt. Mit 14 Direktzielen ist Marabu gleich von Anfang an breit aufgestellt. Und wir freuen uns, dass unsere Passagiere dadurch von einem noch größeren Flug-Angebot profitieren“, sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport.

„Als CO 2 -neutraler Flughafen begrüßen wir es zudem, dass Marabu zwei Flugzeuge der neuen, geräuschärmeren NEO-Generation am Hamburg Airport stationiert. Dies treibe die Entwicklung hin zu modernsten Flugzeugen am Hamburger Standort weiter voran.

Tallinn wieder nonstop ab Hamburg erreichbar

Neben den Zielen in Südeuropa will die Airline künftig eine Direktverbindung nach Osteuropa anbieten. „Ab dem 7. Juli startet sie jeden Freitag und Samstag in die estnische Hauptstadt Tallinn, die zuletzt nicht Bestandteil des Hamburger Streckennetzes war“, heißt es von der Pressestelle des Hamburger Flughafens.

„Wir freuen uns sehr darauf, ab dem 7. Juli unsere Heimatstadt Tallinn mit der Hansestadt Hamburg zu verbinden, wo unser erster A320neo am 1. Mai seine Basis am Hamburg Airport bezogen hat“, sagt Paul Schwaiger, CEO von Marabu Airlines, zu den neuen Nonstop-Flügen. (mp)