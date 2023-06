Neubau eingeweiht: Hamburger Schule hat jetzt „Blauen Salon“ und „Maritimes Zentrum“

Neue Gebäude, eine Sporthalle und wohlklingende Namen: Der Umbau der Grund- und Stadtteilschule in Wilhelmsburg ist abgeschlossen. Rund sieben Jahre dauerten die Bauarbeiten am Standort Perlstieg. Herzstück der neuen Anlage ist ein rund 6700 Quadratmeter großer Neubau. Am Montag fand die offizielle Einweihung des Millionenprojekts statt.

Der Neubau beherbergt Labore, Werkstätten, Ausstellungsräume sowie eine Bibliothek und eine Lernküche. Das Highlight des Gebäudes bildet der öffentliche Bereich mit Mensa und Aula als „Maritimes Zentrum“. Der komplette Umbau kostete rund 30 Millionen Euro und fand während des laufenden Schulbetriebs statt.

Umbau: Schule in Wilhelmsburg bekommt „Blauen Salon”

Die multifunktionale, zweigeschossige Halle verfügt über eine zusätzliche Galerieebene und einen „Blauen Salon“ als Ausstellungs- und Arbeitsraum. Sie wird von der Küche im Süden und dem Bühnenbereich im Norden flankiert und bietet so vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

So sieht das neue Gebäude der Grund- und Stadtteilschule Wilhelmsburg in der Übersicht aus. Jochen Stüber Fotografie So sieht das neue Gebäude der Grund- und Stadtteilschule Wilhelmsburg in der Übersicht aus.

Neben dem Schulneubau wurden auch ein bestehender Kreuzbau hergerichtet, verschiedene Bestandsgebäude zurück- oder umgebaut sowie eine neuen Dreifeld-Sporthalle errichtet. Aktuell werden die Außenanlagen umfassend erneuert. Der Neubau ist nach den aktuellsten energetischen Standards konstruiert und soll wie die Sporthalle zusätzlich ein grünes Dach erhalten. Die Installation einer Solaranlage ist auch in Planung.

Gemeinsam lernen ab der Grundschule

„An Langformschulen wie der Stadtteilschule Wilhelmsburg können Schülerinnen und Schüler von der Vorschule bis zum Abitur an einem Ort lernen und sich gemeinsam weiterentwickeln. Dies schafft Stabilität und erleichtert den Übergang auf die weiterführende Schule“, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) bei der offiziellen Einweihung.

Die Grund- und Stadtteilschule Wilhelmsburg ist als Langformschule organisiert und beherbergt an zwei Standorten sowohl eine Grund- als auch eine Stadtteilschule mit insgesamt rund 1200 Schülerinnen und Schülern. Am Standort Perlstieg sind Grundschule, Vorschule, die Jahrgänge fünf bis sieben sowie die gymnasiale Oberstufe beheimatet. (abu)