Wie niedlich! Das „Wildgehege Klövensteen“ kann sich über gleich drei Nerz-Jungtiere freuen. Die Mini-Nerze nehmen eine wichtige Rolle innerhalb des europaweiten Artenerhaltungsprogramms ein.

Die beiden Nerze Nelly und Norbert sind schon Mitte Juni Eltern dreier kleiner Nerze geworden. Die drei weiblichen Nerze wachsen nun gut behütet im „Wildgehege Klövensteen“ auf. Europäische Nerze sind eine echte Seltenheit. Die Geburt der Nerzbabys ist auch ein voller Erfolg für das europaweite Zuchtprogramm, an welchem sich der Altonaer Wildpark seit Jahren beteiligt.

Nerze galten lange Zeit als ausgestorben

Lange Zeit galt der europäische Nerz, welcher zu der Familie der Marder zählt, als ausgestorben. Die im Wildgehege geborenen Jungtiere werden über das „Europäische Erhaltungszuchtprogramm“ entweder als Zuchttiere in andere Einrichtungen vermittelt oder gehen ins Auswilderungsprogramm.

Bis es so weit ist, haben die drei Schwestern aber noch Zeit, ihre Mutter Nelly auf Trab zu halten. Die Jungtiere haben bereits damit begonnen, feste Nahrung aufzunehmen. Momentan halten sich die Tiere noch größtenteils in ihrer Wurfkiste auf, mit Glück können die Besucher:innen des Tierparks den Nachwuchs aber in den nächsten Tagen zu Gesicht bekommen. (mp/jw)