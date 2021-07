Die Giraffen im Hagenbecks Tierpark in Hamburg bekommen einen Tapetenwechsel – im wahrsten Sinne. Das Giraffenhaus wird großzügig renoviert. Um das möglich zu machen, wurden die Tiere nun auf eine Reise geschickt. Eines von ihnen wird jedoch nicht zurückkehren.

Am Montag reiste Chali, Hagenbecks vorerst letzter Giraffenbulle, in einem Tieranhänger in den niederländischen Safaripark Beeke Bergen, nordwestlich von Eindhoven. Ganz selbstverständlich stieg der ansonsten eher ängstliche Chali in den großen Anhänger. Der fünf Meter große Giraffenbulle wurde zu einer echten Herausforderung für das Tiertransportunternehmen.

Das größte Problem sind die vielen Brücken, die auf jeder möglichen Wegstrecke zwischen Hamburg und Beekse Bergen liegen und die für eine fünf Meter hohe Giraffe zu niedrig gebaut sind. „Um Verletzungen zu vermeiden, musste Chali in seinem Anhänger den Kopf leicht einziehen“, verrät Zootierpflegerin Dr. Adriane Prahl, „was er aber gut überstanden hat“.

Hamburg: Giraffe auf achtstündiger Fahrt

Die achtstündige Fahrt mit dem Tiertransportunternehmen „Interzoo“ verlief ohne Zwischenfälle. Während der Pause konnte der begleitende Tierpfleger sich davon überzeugen, dass es Chali gut ging, auch wenn er keinen Hunger zeigte und der mitgenommene Giraffenproviant unangetastet blieb.

Am Dienstagmorgen wurde Chali im niederländischen Safaripark Beekse Bergen wieder ausgeladen. Auf einer Gesamtfläche von 120 Hektar leben hier allein 40 Giraffen. Der 15 Jahre alte Chali wird voraussichtlich im Safaripark bleiben.

Da Giraffen eine Lebenserwartung von rund 25 Jahren haben, soll der „Best-Ager“ die beschwerliche Reise zurück nach Hamburg nicht noch einmal antreten müssen, wenn Hagenbeck sein neues Giraffenhaus fertiggestellt hat. Dann, so der Plan, kommt eine neue Zuchtgruppe in den Tierpark.

„Wir wünschen Chali in seiner neuen Heimat alles Gute und werden die Planungen für unser zukünftiges Giraffenhaus weiter vorantreiben“, sagt Dr. Dirk Albrecht, Geschäftsführer des Tierpark Hagenbeck, der Chali zum Abschied ein paar Möhren spendierte.