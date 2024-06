Trotz desaströser Ergebnisse: NDR gibt Verantwortung für ESC nicht ab

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) wird auch weiterhin Deutschlands Teilnahme beim Eurovision Song Contest (ESC) organisieren – trotz der desaströsen Ergebnisse in den vergangenen Jahren.

„Der NDR verantwortet auch 2025 den deutschen Beitrag beim ESC“, teilte der Sender am Freitagabend auf Anfrage mit. Zuvor hatten der Blog esc-kompakt.de sowie andere Medien berichtet.

ESC: NDR organisiert auch im nächsten Jahr Deutschlands Teilnahme

Wie zum Beispiel das Auswahlverfahren für den Wettbewerb im kommenden Jahr aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Der NDR teilte mit: „Die Vorbereitungen laufen bereits. Wenn Details spruchreif sind, melden wir uns.“

In den letzten Jahren belegte Deutschland die hintersten Plätze bei dem Musikwettbewerb. 2024 errang der Sänger Isaak immerhin Platz zwölf. Der Sieg beim Eurovision Song Contest in Malmö ging an Nemo – und die Siegestrophäe damit erstmals seit 1988 in die Schweiz. Die Ausgabe 2025 wird den Traditionen folgend daher in Nemos Heimat ausgerichtet. (dpa/mp)