NDR 2 spendiert „Wir sind die Freeses“ einen Nachfolger – auf Sylt!

Acht Jahre lang brachte die NDR-2-Comedy „Wir sind die Freeses“ viele Menschen Morgen für Morgen mit norddeutschem Humor in den Tag. Im Sommer 2022 war Schluss. Jetzt hat sich Andreas Altenburg, der Kopf hinter der beliebten Sendung, etwas Neues ausgedacht – mit jeder Menge fiktiver und etwas echter Prominenz.

Ein Jahr lang hat sich Andreas Altenburg nach dem Ende der „Freeses“ in eine kreative Radio-Pause begeben. Nun eröffnet der 53-Jährige für NDR 2 die „Kur-Oase“ auf Sylt – eine Therapieklinik, in der vor allem abgehalfterte B-Promis einchecken.

NDR 2 startet Nachfolger für „Wir sind die Freeses“

Da wäre unter anderem Jäckie Sprenzel. Der ehemalige Medienmacher ist ein „Trendbiest“, wie es der NDR beschreibt, war seit den 1980ern ein „gern gesehener Gast in Talkshows“. Doch dann kam Corona – und plötzlich waren Wissenschaftler:innen anstelle von Jäckie Sprenzel gefragt. Sylvia Voss, Spitzname „Sülwia“ hat es aus dem Hamburger Rotlichtmilieu ins Fernsehen geschafft, startete dort im Teleshopping durch. Sie lebt als kleptomane Mutter eines lokalen Politikers in Pinneberg.

Comedy-Autor Andreas Altenburg sorgt seit vielen Jahren für große Lacher bei NDR2. NDR/Klaus Westermann Comedy-Autor Andreas Altenburg sorgt seit vielen Jahren für große Lacher bei NDR 2.

Auch Ex-Nationalspieler Marcel Deinhard lässt sich in der „Kur-Oase“ neu einnorden: Nach seiner Teilnahme an der desaströsen EM 2000 hat er eine Zwangsstörung entwickelt, die ihn ständig an diversen Reality-TV-Formaten vom „Hundeprofi“ bis zu „Grill den Henssler“ teilnehmen lässt. Chefin der Klinik für B-bis-Z-Promis ist Dr. Lina Peppmöller. Die junge Therapeutin kämpft mit großem Einsatz dafür, dass ihre Patient:innen mit den Folgen ihres Bedeutungsverlustes klarkommen.

Die erste reguläre Folge der neuen NDR-2-Comedy läuft am 18. September um 7.17 Uhr. Der Titelsong stammt von Johannes Oerding. Der „singt in unserer Titelmelodie, dass wir immer nich‘ ganz dicht sind – und da hat er irgendwie auch recht“, sagte Macher Andreas Altenburg.

Wie schon bei „Wir sind die Freeses“ gibt es vor dem offiziellen Start Sonderepisoden, die das Format und vor allem die Charaktere erklären. Drei Folgen hat der NDR hierfür produzieren lassen, die am 14. September von 18 bis 21 Uhr im Programm von NDR 2 zu hören sind. Neben Andreas Altenburg selbst kommen echte Promis wie Fußball-Europameister Thomas Helmer oder Wimbledonsieger Michael Stich zu Wort.