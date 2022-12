Ob bei „Kwatsch“, „Frühstück bei Stefanie“ oder aktuell mit „Wir sind die Freeses“: Seit rund drei Jahrzehnten sorgt Andreas Altenburg (52) als Comedy-Autor für den Spaß beim Radiosender „NDR 2“. Am 3. Juni endet die Saga um Heiko Postel, Svenni Freese, Mama Bianca und Oma Rosi. Im Gespräch mit der MOPO verrät der gebürtige Bayer, woher sein Händchen für den norddeutschen Humor stammt und worauf sich „Freeses“-Fans zum Finale freuen dürfen.

MOPO: „Frühstück bei Stefanie“ ist im Norden Kult. Auch mit „Wir sind die Freeses“ können sich viele Menschen identifizieren. Woher kommt ihr Händchen für diese Formate?

Andreas Altenburg: Ich bin zwar in Bayern geboren, wurde aber sehr stark in Norddeutschland sozialisiert. Meine Kindheit und Jugend habe ich in Dithmarschen verbracht. Ich mische mich auch gerne unter Leute. Man sollte die Sache sehr ernst nehmen und sehr genau in seiner Beobachtung sein.

NDR2: „Wir sind die Freeses“ endet nach acht Jahren

Wie viel Andreas Altenburg steckt in Ihren Figuren?

Von mir steckt in jeder Figur ein guter Teil, weil ich sie für mich über meine Stimme und das Nachdenken erobere. Gleichzeitig schleichen sie sich wieder bei mir mit hinein. Wir gehen eine Art Symbiose ein. Auch Familie, Freunde, Bekannte, Nachbarn dienen durch Erlebnisse zur Kolorierung. Meine Frau hat auch ein wenig gelitten, weil ich zu Hause viel von den Charakteren wiedergegeben habe. Das kann sicherlich nervig sein.

NDR/Michael Marklowsky Acht Jahre lang erzählte Andreas Altenburg die Geschichten aus dem Alltag von Oma Rosi, Svenni, Bianca und Heiko (v. l.). Acht Jahre lang erzählte Andreas Altenburg die Geschichten aus dem Alltag von Oma Rosi, Svenni, Bianca und Heiko (v. l.).

Am 3. Juni endet „Wir sind die Freeses“ nach knapp 1700 Folgen. Weshalb genau jetzt?

Wir wollten schon zu Svennis 18. Geburtstag im vergangenen Jahr aufhören. Dann kam noch Biancas Schwangerschaft, damit war klar, dass uns das fast ein ganzes Jahr beschäftigt. Und es war auch klar, dass es die Serie stark verändert, wenn Bianca mit Heiko in die Kiste steigt – das musste automatisch in einem Finale münden.

Musiker Johannes Oerding beim „Freeses“-Finale dabei

Können Sie schon Details zum großen Finale verraten?

Es gibt noch viele offene Fragen: Wie wird die Geburt? Kommen Heiko und Bianca als Paar zusammen? Lernen wir Svennis Vater kennen? Was passiert mit der „Eule“ (Die Stammkneipe von Oma Rosi, Anm. d. Red.)? In der letzten Woche sind viele Rätsel aufzuklären.

Bekommen Sie für die letzten Folgen prominente Unterstützung?

Wir binden unseren guten, alten Freund Johannes Oerding ein, der den Schulhof-Assi Marvin spielt. Auch André Schünke wird als Bernhard (Biancas Ex-Verlobter, Anm. d. Red.) dabei sein. Es kommt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, so viel kann ich schon verraten.

Wie viel Aufwand steckt in einer Folge „Wir sind die Freeses“? Haben Sie die Stimmen alle selbst drauf?

Anfangs war es viel Arbeit, weil ich mich erst in die Charaktere einfinden musste. Jetzt habe ich eine gewisse Routine. Es gibt ein Thema, ich schreibe zwei, drei Stunden, nehme das auf – nach einem halben Tag bin ich fertig. Die Stimmen habe ich so im Kopf, da wird technisch nur ein bisschen zur Unterscheidbarkeit nachgeholfen.

Nach „Frühstück bei Stefanie“ bekam die Figur Udo Martens ein eigenes Format bei „NDR2“. Haben Sie solche Pläne auch für den „Freeses“-Kosmos? Geht Oma Rosis Kolumne „Freeses 1 an alle“ weiter?

Oma Rosi kommt nicht damit klar, dass ich die Serie beenden möchte und meint, sie hätte mich in der Hand. Auch das ist Bestandteil der Finalwoche. Nach Freitag sind die Freeses erst einmal sich selbst überlassen. Es wird Wiederholungen geben, also bekommen unsere Hörerinnen und Hörer auf NDR 2 nach wie vor um 7.17 Uhr ihre Freeses.