Nathalie Volks neue Liebe: Darum lieben junge Frauen gefährliche Männer

Die ehemalige „GNTM“-Kandidatin Nathalie Volk hat eine neue Liebe: Den 42-jährigen Rocker Timur A. Er wurde in die Türkei abgeschoben, weil er 2009 einen Mann getötet hatte. Warum lieben junge Frauen wie Volk gefährliche Männer? Die Expertin Nina Deißler erklärt, was dahinter steckt.

Fünf Jahre waren Unternehmer Frank Otto und Nathalie Volk ein Paar. Doch die 23-Jährige hat sich vom Unternehmer getrennt, da sie einen anderen Mann liebt: Timur A. Ihr neuer Freund ist kein 0815-Mann.

Nathalie Volk liebt Hell’s Angels Rocker Timur A.

Timur A. ist Berichten zufolge noch immer Mitglied der Hell’s Angels, er erschoss 2009 einen Rocker der rivalisierenden „Bandidos“, wurde zu elf Jahren Haft verurteilt und im Frühjahr 2019 in die Türkei abgeschoben, wo er seitdem lebt. Was fasziniert die ehemalige GNTM-Kandidatin an dem 42-jährigen Mann?

„Es gibt Dinge, die Frauen an Männern reizen, die Männer nicht nachvollziehen können, weil ihre Kriterien andere sind“, sagt Nina Deißler. Sie ist Coach und Trainerin und seit 2002 hauptberuflich „Datedoktor“. Als Expertin für Erfolg in der Liebe erklärt sie, wie Frauen und Männer in der Liebe ticken und blickt auf das neue Glück von Nathalie Volk.

„Bei Männern ist Attraktivität meistens eher wie bei der Fußball-WM: Wenn die Optik passt, kommt man ins Viertelfinale, wenn nicht, scheidet man in der Gruppenphase aus“, erklärt Deißler. „Erst wenn die Optik passt, kommt alles andere.“ Bei Frauen läuft es anders.

Dating-Expertin erklärt: Frauen und Männer ticken unterschiedlich in der Liebe

„Das ist wie ein Puzzlespiel: Die Optik ist wichtig, aber nur ein Teil des Ganzen. Je mehr Dinge passen, desto attraktiver wird ein Mann.“ Welche Dinge sind denn damit gemeint? „Erfolg macht Männer sexy. Auch wenn Frauen selbst erfolgreich sind, ist das immer noch wie ein Programm, das in uns läuft“, weiß die Liebes-Expertin.

Und welche Rolle spielt Geld? „Auch Geld macht einen Mann nicht weniger attraktiv. Macht, Humor, Charakter, Intelligenz und Berühmtheit sind weitere Eigenschaften, die interessant sind für Frauen.“ Doch warum trennt sich Nathalie Volk von Frank Otto und geht in eine neue Beziehung mit Timur A.?

Nina Deißler hat eine Vermutung, holt aber zunächst etwas aus. „Für Frauen ist es wichtig, dass sie sich anlehnen, sich wohlfühlen können“, sagt sie und nennt ein Beispiel. „Dieter Bohlen ist zum Beispiel ein Mann, der Frauen häufig ‚bevatert‘ hat und ihnen Sicherheit gab.“ Auch Nathalie Volk, die sich neuerdings Miranda DiGrande nennt, schwärmt, dass ihr Neuer sie beschützen könne.

Will Hamburgerin Nathalie Volk den Rocker ändern?

Während Frank Otto wohl der Typ Mann sei, bei dem Frauen sich anlehnen können, bringt Volks neuer Partner außerdem eine andere Komponente mit.

Nathalie Volk und Frank Otto sind nicht mehr zusammen. pa/obs/SWR/Baschi Bender Foto:

„Viele Frauen mögen es, wenn ein Mann eine gewisse Herausforderung ist. Das könnte auch Nathalie Volk an ihrem neuen Freund reizen“, vermutet die Liebes-Expertin. „Dass ein Mann gefährlich ist und das ausstrahlt, kann ihn für Frauen attraktiv machen. Das törnt manche Frauen an, weil es (in ihrem Kopf) auch den Sex geiler macht“, sagt Deißler. Doch das allein zieht Frauen nicht an – sie hoffen noch auf etwas anderes.

„Im Hintergrund schwingt außerdem immer die häufig vergebliche Hoffnung mit, dass man den Mann positiv ändern könnte“, klärt die Expertin für Erfolg in der Liebe auf. „Das ist ein ganz häufiger Irrtum.“