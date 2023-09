Wetterumschwung zum Wochenstart: War’s das jetzt mit dem goldenen September?

Am Wochenende hat der Spätsommer erneut für freundliche, warme und sonnenreiche Tage gesorgt – doch das könnten die letzten Eindrücke eines „goldenen Septembers“ gewesen sein. In den kommenden Tagen dominieren vor allem dunkle Wolken, Gewitter oder Schauer das Hamburger Wetter: Es regnet, es regnet, die Erde wird nass!

Einen feuchten Vorgeschmack auf die neue Woche soll es bereits am Sonntagabend geben. Zunächst wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) noch sommerliche 26 Grad warm, am Abend steigt dann die Regenwahrscheinlichkeit. Bis zur Nacht nimmt die Bewölkung immer weiter zu, an der Nordseeküste sind neben Schauern auch Gewitter möglich.

Regen und Gewitter: Das Wetter in Hamburg am Montag

Am Montag auf dem Weg zur Arbeit den Schirm nicht vergessen! Denn aus dem goldenen September wird ein grauer. Es ziehen von der Nordsee her teils kräftige Schauer und Gewitter über das Land. Starkregen mit bis zu 20 Litern Regen pro Quadratmeter, Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (Windstärke 8) und Hagel sind im Norden möglich. Die Höchsttemperatur in Hamburg liegt bei 25 Grad.

In der Nacht zum Dienstag lassen Regen und Gewitter erst einmal nach, während es sich auf 13 bis 16 Grad abkühlt. Zum Start in den Tag bleibt es wechselnd bewölkt – und wieder rechnet der DWD mit Regenschauern und Gewittern. Die Tages-Top-Temperatur liegt nur noch bei 19 Grad. Aus westlicher bis südwestlicher Richtung sind teils stürmische Böen möglich.

Am späten Dienstag bleibt es nass und bewölkt, die Temperatur geht auf 15 Grad zurück. Aus Südwesten weht ein teils stark böiger Wind. Für Mittwoch rechnet der DWD mit einem altbekannten Bild: Wolken, Regenschauer und starker Wind aus Südwesten. Mit bis zu 23 Grad wird es zumindest etwas wärmer als noch am Dienstag.