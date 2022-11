Nass und durchgepustet: So startet Hamburg in die neue Woche

Durchmischtes Wetter erwartet Hamburg zum Auftakt in die Adventszeit. Bibberkalte Temperaturen bleiben zumindest bis zum Ende der Woche aus. Ein Regenschirm und eine windfeste Jacke könnten sich in den kommenden Tagen als unverzichtbare Accessoires erweisen.

Am Montag liegen die Höchstwerte in Hamburg zwischen fünf und acht Grad, heißt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Ein bedeckter Himmel, Regen und mäßiger Wind prägen den Tag. Ähnlich sieht es in der Nacht zum Dienstag aus – bei Temperaturen zwischen drei und fünf Grad.

Hamburg startet mit Wolken und Regen in den Dezember

Am Dienstag zeigt sich ein ähnliches Bild: Starke Wolken, zeitweise Regen und mäßiger Wind. Mit maximal vier bis sechs Grad wird es tagsüber etwas kälter. Auch in der Nacht wird es mit zwei bis vier Grad etwas kälter als tags zuvor.

Mit Temperaturen zwischen vier und sechs Grad, vielen Wolken, Wind und Regen geht es laut DWD auch am Mittwoch weiter. „Das Tiefdruckgebiet ‚Yuki II‘ schiebt sich heute in den Westen Deutschlands und verharrt dort bis mindestens zur Wochenmitte. Von daher kann man den heutigen Montag, Dienstag und Mittwoch sehr einfach zusammenfassen“, sagt DWD-Experte Helge Tuschy. ‚YukiI II‘ habe „viel Feuchte im Gepäck“, die das Tief in Form von hochnebelartiger Bewölkung und Regenschauern verteile.

Ab Donnerstag soll es von Osten her weiter abkühlen, mehr als zwei Grad sind als Höchsttemperatur nicht drin. Immerhin: Die Wolkendecke soll gelegentlich auflockern. In der Nacht zum Freitag ziehen dann erneut Wolken auf, einzelne Schauer sind möglich. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt droht örtlich sogar Glätte.