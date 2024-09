Nanu, was macht denn dieser Kiez-Star auf dem Fußballplatz?

Ungewöhnlicher Anblick auf dem Trainingsgelände am Feldstraßenbunker auf St. Pauli! Burlesque-Tänzerin und Kiez-Star Belle la Donna trainierte dort für ein ganz besonderes Event.

Mit einem pinken Fransen-Outfit und einer Glitzer-Blümchen-Krone auf dem Kopf kam Belle la Donna am Montag zum Trainingsgelände am Millerntorstadion. Mit dem Outfit war die 37-Jährige ein echter Paradiesvogel auf dem Fußballplatz – ihre Trainingspartnerinnen, Fußballerinnen des FC St. Pauli, trugen natürlich das typische Kiezkicker-Trikot.

Das Bühnen-Outfit legte Belle la Donna dann aber nach dem Fotoshooting auch schnell wieder ab – in High Heels lässt es sich schließlich schlecht trainieren. Also: Krönchen ab, Fußballschuhe an und rauf auf den Rasen!

„Kicken mit Herz“: Diese Promis sind 2024 dabei

Belle la Donna trainierte für den großen (Fußball-)Auftritt am kommenden Sonntag. Dann spielen wieder zahlreiche Promis für den guten Zweck bei „Kicken mit Herz“. Mit dabei sind unter anderem TV-Koch Tim Mälzer, Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne), Fußball-Legende Felix Magath, Schauspieler Bjarne Mädel, Kult-Kubaner und Tanz-Juror Jorge González und Sänger Bosse.

In diesem Jahr treten außerdem die Schauspielerinnen Yasmina Filali und Esther Roling sowie die Moderatoren Steffen Hallaschka und Elton an. Los geht es im Stadion Hoheluft ab 13 Uhr. Die Tageskasse ist ab 12.30 Uhr geöffnet. Tickets gibt’s hier.

„Kicken mit Herz“ findet mittlerweile zum 16. Mal statt. Bei dem Charity-Event spielen Ärzte gegen Promis, um Geld für die Kinderherzmedizin des UKE zu sammeln. Im vergangenen Jahr kam eine Rekordsumme von 195.000 Euro zusammen.

„Ich liebe es, mich für Charityprojekte, vor allem für Kinder und Tiere, einzusetzen“, sagt Belle la Donna. „Wobei ich zugeben muss, dass ich selbst mit Fußball eher weniger am Hut habe“, so die 37-Jährige. „Mein Vater war beim SC Halle und hat in der ehemaligen DDR-Oberliga gespielt. Bei der Anfrage für Kicken mit Herz wollte wohl irgendwas in mir in seine Fußstapfen treten“, sagt die Burlesque-Tänzerin und lacht.

Beim Probetraining schoss sie dann sogar ein Tor. Belle la Donna ist zuversichtlich: „Ich deute das mal als ein gutes Omen für Sonntag!“