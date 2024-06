Kiez-Star: „Hamburg ist ein kleines New York!“

Belle la Donna ist ein Star auf dem Kiez: Die 37-Jährige ist Burlesque-Tänzerin, Sängerin und hat einen Friseursalon an der Reeperbahn. Im MOPO-Fragebogen verrät sie: Aalsuppe mag sie nicht – Olivia Jones dafür umso mehr.

1. Ein Tag Bürgermeisterin von Hamburg – meine erste Amtshandlung:

Ein-Euro-Tagestickets für die öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Hamburger Bereich einführen.

2. An diesem Ort in Hamburg geht mir das Herz auf:

Wenn ich über die Elbbrücken fahre, die Sonne durch die Wolken blitzt und ich das Wasser der Elbe sehe, denke ich: Es ist so schön, wieder zu Hause zu sein.

3. Mein Lieblingshamburger oder meine Lieblingshamburgerin:

Was die Promis betrifft, Blümchen und Olivia Jones. Privat ist es mein Mann Björn.

4. Mein liebstes Hamburg-Klischee – und was dran ist:

Weltoffenheit: Hamburg steht für mich für Diversität und verschiedene Kulturen. Wie ein kleines New York, wo alles möglich ist!

5. Diese Hamburger Spezialität ist unverzichtbar – und diese völlig überschätzt:

Ich liebe Franzbrötchen. Die süßen Zimtleckereien waren wirklich eine Neuentdeckung für mich, als ich vor knapp 20 Jahren nach Hamburg zog. Aalsuppe, einmal probiert, nie wieder versucht.

Franzbrötchen, eine himmlische Hamburger Köstlichkeit picture alliance / PublicAd | Stefan Hoyer Franzbrötchen, ein himmlische Hamburger Köstlichkeit

6. Dieser Charakterzug nervt mich an mir selbst:

Darf ich ganz unverschämt sagen: nichts!

7. An diesem Ort hatte ich meinen ersten Kuss – und so war es:

Wir lebten in Freiburg im Breisgau, da war ich 13 Jahre alt – mitten in der Pubertät und sooo aufgeregt, dass ich mich gar nicht mehr richtig dran erinnern kann. Es war wie der Versuch, einen Kinokuss aus den Schwarz-Weiß-Filmen aus den 40ern zu imitieren, also nicht besonders gefühlvoll. Eher unbeholfen und gestellt.