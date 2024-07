Nächster Versuch: „Rickmer Rickmers“ startet Fahrt über die Elbe

Eigentlich sollte das Museumsschiff „Rickmer Rickmers“ schon am Mittwochabend zur Generalüberholung in die Werft fahren. Doch der Wind war zu stark. Nun gibt es einen zweiten Starttermin.

Nachdem die Fahrt des Museumsschiffes „Rickmer Rickmers“ am Mittwoch in Hamburg wegen des starken Windes abgesagt werden musste, wird nun ein zweiter Versuch gestartet. Am Donnerstag (gegen 18/18.30 Uhr) soll nun die kleine Abenteuerreise über die Elbe beginnen. Der historische Segler wird auf der anderen Elbseite in der Norderwerft generalüberholt. Die kurze Fahrt dürfte von vielen Schaulustigen verfolgt werden.

Die Rickmer Rickmers war acht Jahre lang nicht mehr für eine Schönheitskur in einer Werft. Nun soll sie für die nächsten Jahre wieder fit gemacht werden. Dazu gehört auch das Abschuppern der Muscheln am Schiffsrumpf. Mitte August soll der Segler wieder im Hamburger Hafen einlaufen. Der 1896 gebaute Frachtensegler hat seit 1987 einen festen Liegeplatz an den Landungsbrücken und kann täglich besucht werden. (dpa/mp)