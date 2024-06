Samstagnachmittag. Eigentlich sollte hier richtig was los sein. Es ist einigermaßen viel Wind, und der Himmel ist zwar wolkenverhangen, doch der ein oder andere Sonnenstrahl lässt sich trotzdem immer mal wieder blicken. Perfektes Wetter für Jeans und Pullover. Perfektes Segelwetter. Und dennoch liegt der Hamburger Yachthafen an der Elbe in Wedel fast schon verlassen da. Die wenigen Segler, die sich an den Holztischen vor dem kleinen Hafen-Café unterhalten, sind alle dem Anschein nach über 60 Jahre alt. Wo sind die jungen Leute, die einst Leben in diesen Hafen brachten?