Die Eröffnung der neuen S-Bahn-Station in Ottensen wird erneut verschoben. Erst im Dezember 2022 sollen Fahrgäste dort einsteigen können, heißt es von der Deutschen Bahn. Schuld sind offenbar Verzögerungen beim Bau der neuen Gleisanlage und bei der Signaltechnik.

Das Problem: Das nördliche S-Bahngleis muss verschoben und die Signaltechnik angepasst werden. Die für den Januar geplante Maßnahme verzögert sich aber bis in das Frühjahr hinein. So wird aber laut Deutscher Bahn sichergestellt, dass die neue Haltestelle in Ottensen die „gewünschte Funktionalität und Qualität der technischen Anlagen“ erreiche.

S-Bahnhof Ottensen eröffnet erst Ende 2022

Die Maßnahme bildet die baulichen Voraussetzungen für die Errichtung des Mittelbahnsteigs einschließlich der Zugangsgebäude. Noch im Mai hatte die Bahn an einer Eröffnung der Haltestelle in diesem Dezember festgehalten. Später wurde der Termin auf den August 2022 verschoben – jetzt soll es im kommenden Dezember so weit sein.

Nach Angaben der Deutschen Bahn sollen pro Tag rund 5000 Fahrgäste die Station in Ottensen nutzen. Im Einzugsbereich bestehe sogar ein Potential von täglich 11.000 Fahrgästen.

In Planung befindet sich der Bahnhof bereits seit 2003. Nach den ursprünglichen Plänen hätte die Eröffnung sogar schon vor sechs Jahren stattfinden sollen.