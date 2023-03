Nadja Tiller & Walter Giller: So kann jeder etwas vom Filmstar-Nachlass ergattern

Sie waren das umschwärmte Filmstar-Paar im deutschen Kino der Nachkriegszeit: Die strahlend schöne Nadja Tiller und der charmante Komödiant Walter Giller. Ende Februar verstarb Nadja Tiller, elf Jahre nach ihrem Mann. Nun hat sich die Familie entschlossen, den persönlichen Hausstand des Paares für einen öffentlichen Benefiz-Verkauf an Hamburg Leuchtfeuer zu übergeben. Jeder Filmfan kann kommen und sich persönliche Gegenstände des Glamourpaares sichern.

Nadja Tiller und Walter Giller lebten lange in Italien, verbrachten ihre letzten Lebensjahre aber in Hamburg, in der noblen Seniorenresidenz Augustinum am Elbstrand von Oevelgönne. Die Einrichtung ihrer Suite, Antiquitäten, Bilder, Bücher und private Gegenstände – nun wird alles verkauft für den guten Zweck.

Die Benefiz-Aktion findet am Samstag, 25. März, von 10 bis 17 Uhr im Logensaal der Hamburger Kammerspiele an der Hartungstraße in Rotherbaum statt. Der Ort hat Symbolkraft: Die Kammerspiele waren die letzte Bühne, auf der Nadja Tiller in Hamburg spielte. An dem Tag werden auch Familienmitglieder und Wegbegleiter anwesend sein.

Das könnte Sie auch interessieren: In Hamburger Seniorenresidenz: Schauspiel-Ikone Nadja Tiller gestorben

Der Erlös kommt der Trauerbegleitung im Hamburger Hospiz Leuchtfeuer Lotsenhaus zugute.