In Hamburger Seniorenresidenz: Schauspiel-Ikone Nadja Tiller gestorben

Abschied von einer großen Schauspielerin: Wie ihre Tochter gegenüber „Bild“ bestätigt, ist Nadja Tiller im Alter von 93 Jahren in der Nobel-Seniorenresidenz Augustinum in Övelgönne friedlich eingeschlafen. Hier hatte sie ihren Lebensabend verbracht, zunächst noch mit ihrem 2011 verstorbenen Mann, Schauspieler Walter Giller.

„Meine Mutter starb heute Nacht im „Augustinum“ in Hamburg. Sie schlief im Beisein eines Pflegers friedlich ein“, zitiert „Bild“ Tochter Natascha Giller. Es solle eine Seebestattung geben, das habe sich ihre Mutter gewünscht, so Giller weiter.

Schauspielerin Nadja Tiller mit 93 Jahren gestorben

Die gebürtige Wienerin Tiller spielte in mehr als 120 Filmen und Serien, ihr internationaler Durchbruch gelang ihr 1958 als Luxus-Callgirl Rosemarie Nitribitt in „Das Mädchen Rosemarie“. Weitere Rollen konnte sie in gefeierten Produktionen wie „Lulu“ oder dem Komödien-Klassiker „Die Feuerzangenbowle“ ergattern. An ihrer Seite spielten Größen wie Mario Adorf oder Jean-Paul Belmondo.

1656 heiratete sie den deutschen Schauspieler Walter Giller („Die Drei von der Tankstelle“). In den Fünfzigern und Sechzigern galten die beiden als Traumpaar der Promiwelt, waren bis zu Gillers Tod 2011 zusammen. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor, Tochter Natascha Giller und Sohn Jan-Claudius Giller. (alp)