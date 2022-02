Eine Mischung aus Expertenwissen, Seminaren, Konferenzen und Inspiration – das will das OMR-Festival bieten. Und in diesem Jahr soll das auch wieder möglich sein: Gemeinsam mit bekannten Gesichtern der Digital-Szene, wie YouTuber Rezo, wird es im Mai dieses Jahres wieder ein OMR-Festival in Hamburg geben.

Nach zwei Jahren Unterbrechung geht es in diesem Jahr wieder los: Am 17. Und 18. Mai findet das OMR-Festival in Hamburgs Messehallen statt.

Nach zwei Jahren Pause: OMR-Festival findet statt

„Wir freuen uns sehr, nach zwei Jahren Pause wieder loslegen zu können“, sagt Philipp Westermeyer gegenüber dem „Hamburger Abendblatt“. Er ist Gründer der Hamburger Event- und Medienfirma Ramp106 und des von ihr veranstalteten Festivals. Mit Ramp106 hat Westermeyer bereits das Hamburger Impfzentrum mitorganisiert. Wegen Corona-bedingter Umstände mache er sich keine Sorgen.

Beim Festival im Mai soll jedoch am Eingang der Impfstatus kontrolliert werden und es gelte eine Maskenpflicht in den Messehallen. Dort erwarten dann Gründer:innen, CEOs, YouTuber:innen und Co. die Besucher:innen.

Die Sprecher:innen sind bekannte Gesichter aus der Digitalszene – unter anderem YouTuber Rezo, der für seine politischen „Zerstörungs-Videos“ bekannt ist.

Laut I„Hamburger Abendblatt“ soll sogar Hollywood-Star und Unternehmer Ashton Kutcher beim Festival als Sprecher auftreten. Moderieren wird Journalist Michel Abdollahi.

„60.000 Besucher können es werden.“

Wie viele Menschen tatsächlich kommen werden, sei jedoch schwer abzuschätzen, so Westermeyer zum „Abendblatt“. Er rechne mit einem „Nachholeffekt“ der letzten zwei Jahre, andererseits würden viele womöglich zögern, eine so große Präsenzveranstaltung zu besuchen. Trotzdem werde in diesem Jahr erstmals die gesamte Fläche der Messehallen genutzt und Westermeyer will nicht tiefstapeln: „60.000 Besucher können es werden.“

Das Festival gibt es inzwischen seit elf Jahren. Als es 2019 zuletzt stattfand, kamen 52.000 Besucher:innen, die sich den Festival- oder Expo-Pass kauften, um Stars der digitalen Szene erleben zu können.

Das bisherige Ticket-Prinzip soll auch in diesem Jahr erhalten bleiben, wird auf der Internetseite des OMR-Festivals verkündet. Für 499 Euro gibt es den „OMR22 Festival-Pass“, mit dem priorisierter Zulass zu diversen Partys, sowie garantierter Zutritt zu zwei „Masterclasses“, also Seminaren, geboten wird. Nur mit diesem Ticket können Besucher:innen außerdem an der Konferenz mit den digitalen Stars am 18. Mai teilnehmen.

Für 49 Euro können sich Fans der Online-Szene jedoch auch den „OMR22 Expo-Pass“ kaufen, der keinen Zugang zu der Konferenz bietet. Der Zugang zu „Masterclasses“, Expo-Partys und Live-Konzerten und der Kontakt zu Aussteller:innen kann aus Kapazitätsgründen eingeschränkt sein.