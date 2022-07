Nach wolkigem Wochenende: So wird das Wetter in Hamburg

Triste Wolken über Hamburg: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt für den Norden am Sonntag vielfach starke Bewölkung und ab Nachmittag vom Westen her Regen an. Vereinzelt könne es sogar zu Gewittern kommen. Und wie startet der August?

Wie der letzte Tag des Julis endet, so beginnt auch der August in Hamburg mit durchwachsenem Sommerwetter: Am Montag bleibt es dem DWD zufolge im Norden bewölkt, vereinzelt kann es Schauer geben. Im Verlauf des Tages soll es aber freundlicher werden. Für Hamburg und Kiel werden Tagestoptemperaturen um 23 Grad, in Nordfriesland nur bis 20 Grad erwartet.

Für Dienstag ist ein etwas freundlicher Wechsel als Sonne und Wolken angesagt, doch besonders zum Nachmittag hin kann es sich zuziehen und auch regnen. Immerhin wird es in Hamburg mit knapp 25 Grad wieder etwas wärmer. In Flensburg werden es nur 21 Grad, an der See weht ein frischer Wind.

Das könnte Sie auch interessieren: Hier kommen die MOPO-Tipps fürs Wochenende – und es gibt was zu gewinnen!

Richtig warm wird dann wieder am Mittwoch: Bis zu 28 Grad erwartet der DWD in Hamburg und Holstein. Dazu lockere Bewölkung mit Sonne. Es weht voraussichtlich ein mäßiger aber teils auch böiger Südwestwind. (ncd)