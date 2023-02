Juhu, der Sommer kommt zurück: Das Wochenende in Hamburg verspricht viiiiel Sonne und angenehme Temperaturen. Die perfekten Voraussetzungen, um sich mit Freunden bei einem veganen Straßenfest den Bauch vollzuschlagen oder auf Hamburgs schwimmendem Elektro- und House-Festival die Seele aus dem Leib zu tanzen. Die MOPO hat diese und weitere tollw Wochenend-Tipps für Sie zusammengestellt – da wird garantiert niemandem langweilig! Und Freikarten gibt’s zudem auch noch zu gewinnen.

Lernen und Schlemmen beim veganen Straßenfest

Auf dem Spielbudenplatz auf St. Pauli gibt es beim veganen Straßenfest am Samstag Vorträge, Gespräche und Lesungen rund um das Thema Veganismus. An diversen Food-Ständen gibt es zudem leckeres und kreatives veganes Essen. Das Programm geht von 11 bis 19 Uhr, die Essensstände haben bis 22 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos.

Beim Veganen Straßenfest 2018 wurde bereits ordentlich geschlemmt. Ronan Alejandro Marin Nowoczyn Beim Veganen Straßenfest 2018 wurde bereits ordentlich geschlemmt.

Hamburger Dichtern am Elbstrand lauschen

Bei „Dichter an der Elbe 2022“ können Sie am Sonntag in der Nähe des Museumshafens (Övelgönne 57/60) bei einem Drink großen Namen der Hamburger Literatur, aber auch Newcomern beim Vorlesen aus ihren Werken lauschen. Special-Guest ist Matthias Politicky aus Wien mit seinem Werk „Mein Abschied von Deutschland“. Der Eintritt ist kostenlos, nach der Veranstaltung geht der Hut herum – empfohlen ist eine Spende von acht Euro.

Programm für die Kleinsten beim „MS Artville“

Bei dem kreativen Event in Wilhelmsburg (Alte Schleuse 23) ist am Sonntag Familientag. Beim Kindertheaterstück „Das große Gewusel“ vom Ensemble Mimekry dreht sich alles um Krabbeltiere, während der Familienpop-Musiker Nilsen für den richtigen Beat sorgt. Es gibt Spiel-Angebote und einen Stencil-Workshop. Das Fest geht von 12 bis 20 Uhr, der Eintritt ist kostenlos.

Bunter Start in die Hamburger Pride-Week

Am Sonntag starten in ganz Hamburg die Pride-Week mit einem bunten Programm aus Vorträgen, Aufführungen, Lesungen, Talks und vielem mehr. Los geht’s bereits am Samstagabend um 23 Uhr mit der offiziellen CSD-Eröffnungsparty auf Kampnagel. Am Sonntag folgen die ersten neun Veranstaltungen in den verschiedensten Stadtteilen. Das genaue Programm können Sie der Webseite entnehmen.

Die Parade zum Christopher Street Day von 2019. dpa Die Parade zum Christopher Street Day in Hamburg von 2019.

Abdancen beim „Sonne Boat und Sterne“-Festival

Am Samstag verwandeln zehn Partyboote die Elbe wieder in eine fließende Tanzfläche. Ab 13 Uhr beginnt das House- und Elektro-Festival auf der Cap San Diego (Überseebrücke), um 19 Uhr starten die Boote mit 30 DJs und den Gästen aufs Wasser. Für einige Boote sind die Tickets bereits ausverkauft, für die anderen sind hier noch welche zu haben.

Offener Garten auf dem „Ackerperlen“-Hof im Spadenland

Auf dem Hof In der Weide 56 können Sie am Samstag zwischen 15 und 18 Uhr Tee, Kaffee und selbstgebackenen Kuchen verspeisen, Hühner, Enten, Ziegen und Meerschweinchen begucken und Bio-Gemüse kaufen. Eintritt: Kostenlos. Das perfekte Ausflugsziel für eine schöne Fahrradtour.

Deutschlands größte Kleidertausch-Party

Im Millerntor-Stadion zwischen der Gegengerade und der Südtribüne können Sie am Samstag zwischen 11 und 19 Uhr alte gegen neue Kleidung eintauschen. Bis zu zehn Teile dürfen abgegeben und ebenso viele mitgenommen werden. Zusätzlich gibt es Live-Musik, einen Laufsteg, Siebdruck und mehr. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Spielerisch neue Leute kennenlernen am HausDrei

Am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr verwandelt sich der August-Lütgens-Park in Altona in eine riesige Spielwiese. Es warten Brett- und Outdoorspiele wie Tischtennis, Cornhole, Wikingerschach, Leitergolf, Tabu und einige Überraschungen. Der Eintritt ist kostenlos.

Musik und Humor am Knust

Am Lattenplatz tritt am Samstag der isländische Singer/Songwriter und Entertainer Svavar Knutur auf. Die Veranstalter versprechen eine „emotionale Achterbahnfahrt zwischen zu Tränen gerührt bis vor Lachen weinend“. Einlass 17.30 Uhr, Beginn 18.30 Uhr. Tickets gibt’s im Vorverkauf für 18,85 Euro.

Am Lattenplatz wird es am Samstagabend wieder musikalisch. imago images Am Lattenplatz wird es am Samstagabend wieder musikalisch.

Kino unter funkelndem Sternenhimmel

Sommerzeit ist Open-Air-Kino-Zeit! Unter anderem das Zeise-Kino (Ottensen), der „FimRaum“ (Eimsbüttel) und das Schanzenkino im Schanzenpark zeigen am Wochenende diverse Filme (hier gibt’s einen Überblick über alle aktuellen Open-Air-Kinos in Hamburg).

Das Schanzenkino bei einer Vorführung. Stefan Boekels Das Schanzenkino bei einer Vorführung.

Die MOPO verlost in dieser Woche 25 mal zwei Karten für eine Vorstellung nach Wahl im Schanzenkino. Schreiben Sie dafür einfach eine Mail mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse an marketing@mopo.de. Die ersten 25 Mails gewinnen!