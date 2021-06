Nach umstrittenem Statement: Til Schweiger entschuldigt sich bei Drosten und Lauterbach

Nach einem umstrittenen Post hat sich Schauspieler Til Schweiger heute auf seiner Instagram-Seite entschuldigt. Seine Kommentare zu den Morddrohungen an Virologe Drosten und SPD-Politiker Lauterbach seien „völlig unangebracht und vor allem überflüssig“ gewesen.

Der Virologe Christian Drosten und der SPD-Politiker Karl Lauterbach teilten am Dienstag auf Twitter mit, dass sie beide ein Drohpaket und Morddrohungen erhalten hätten. Til Schweiger schrieb daraufhin in einem Instagram-Post, die beiden sollten nicht „rumheulen“, er selbst habe auch schon Erfahrungen mit Morddrohungen gemacht.

Schweiger entschuldigt sich bei Drosten und Lauterbach

Am Morgen löschte er nun jedoch diesen Post, es folgte die Entschuldigung: Schweiger erklärt, der Post sei in einer „emotionalen Überreaktion“ entstanden. Er habe darin den Eindruck vermittelt, Morddrohungen gegen Personen in der Öffentlichkeit zu relativieren – „Dies war nicht meine Absicht“, so der Schauspieler.

In seiner Entschuldigung stellt Schweiger klar, dass auch er Morddrohungen und Hetze nicht auf die leichte Schulter nehme. Und dass er sich an die Maxime halten werde, die er auch seinen Kindern vermittle: Fehler machen sei menschlich, aber man müsse diese auch erkennen und fähig sein, sich aufrichtig dafür zu entschuldigen. Am Ende wendet sich Schweiger direkt an Drosten und Lauterbach – er bereue seinen Fehler „aus ganzem Herzen“.

Bei seinen Fans kommt die Entschuldigung sehr gut an. So schrieb ein Follower: „Wie toll wäre unsere Welt, könnten doch alle so gut selbst reflektieren“, ein anderer kommentiert: „Hut ab und meinen Respekt lieber Til“.