Nach umjubeltem Auftritt: Rote Flora und Danger Dan mit besonderer Antifa-Aktion

Mehrere tausend Menschen haben am Sonntag Danger Dans Gratis-Konzert vor der Roten Flora gefeiert. Gemeinsam mit dem autonomen Kulturzentrum und dem Hamburger Plattenlabel Grand Hotel van Cleef hat sich der 40-Jährige jetzt eine besondere Soli-Aktion einfallen lassen.

Schon bei Danger Dans Auftritt am vergangenen Wochenende prangte ein Spruchbanner mit klarer Botschaft am Balkon der Roten Flora am Schulterblatt (Sternschanze). „Viva la Antifa. Gegen Staat und Kapital. Für das schöne Leben“, war darauf zu lesen. An den Ständen gab es dazu passend Soli-T-Shirts für antifaschistische Projekte zu kaufen – es dauerte nicht lange, bis diese restlos vergriffen waren.

Nach Hamburg-Konzert: Danger Dan und Rote Flora verkaufen Antifa-Shirts

Nach dem Konzert setzten sich Danger Dan, die Rote Flora und Grand Hotel van Cleef erneut zusammen. Das Ergebnis: Es gibt eine zweite Auflage der T-Shirts, die im Online-Shop der Plattenfirma bis Ende September vorbestellt werden kann.

„Mit der Schlange am Stand hätte man vermutlich die längste Polonaise der Welt formen können. Umso mehr freuen wir uns, dass uns Danger Dan und Grand Hotel van Cleef dabei unterstützen, nun eine zweite Auflage auf den Markt zu bringen. Den Gewinn geben wir komplett weiter an antifaschistische Initiativen, die 365 Tage im Jahr daran arbeiten, Nazis das Leben schwerer zu machen“, sagte die Aktivistin Gianna Grande.

Ein T-Shirt kostet 20 Euro. Anfang Oktober sollen die Bestellungen dann verschickt werden.