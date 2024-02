Nein, auf den Aufruf des Steuerzahlerbundes hin will keiner der Anwesenden zum Termin gekommen sein. Auf die Frage des Hamburger Nabu-Chefs Malte Siegert, hebt sich keine Hand. Als er fragt, wer Kröten retten will, schnellen alle Arme in die Höhe.

Der befürchtete Steuerzahler-Flashmob blieb aus: Nur gut ein Dutzend Menschen sind am Samstag zum Vorbereitungstermin des Nabu an den Jenischpark gekommen, um sich zeigen zu lassen, wie man Kröten fachgerecht über die Straße zu ihrem Laichteich trägt. Der Bund der Steuerzahler hatte launig angekündigt, seine 3000 Hamburger Mitglieder zum Krötentragen zu animieren, aus Protest gegen den teuren Krötentunnel von Blankenese . Stattdessen kamen Familien, die voller Elan lauschten, angesichts der ungemütlichen Uhrzeiten für den Amphibientransport aber auch ernüchtert reagierten. Es geht um klammernde Krötenmänner, eine „Kröten-Bibel“ und den korrekten Griff um den Leib der Hüpfer.

Der wirtschaftsliberale Verein „Bund der Steuerzahler“ hatte den 460.000 Euro teuren Krötentunnel, der sich ein paar Kilometer entfernt vom Jenischpark am Falkensteiner Ufer befindet, bundesweit in die Schlagzeilen gehievt („Krötenschutz nicht um jeden Preis“). Dieter Nuhr veralberte das Bauwerk in seiner Sendung, Mario Barth stand schon in den Startlöchern – als der Verein kurz vor dem Nabu-Termin zurückruderte. „Die Arbeit der Naturschützer ist viel zu wichtig, als dass sie an dieser Stelle für politische oder mediale Zwecke genutzt werden sollte“ hieß es nun in der neuesten Mitteilung. Die Vereinsvorsitzenden würden nun doch nicht teilnehmen. Man werde aber die Sinnhaftigkeit und die Folgekosten des Krötentunnels von Blankenese weiter überprüfen.

Dorothea Schrieber vom Nabu Altona zeigt den Interessierten die „Bibel“: ein kleines Büchlein, in das die Anzahl der Kröten eingetragen wird. Lamprecht Dorothea Schrieber vom Nabu Altona zeigt den Interessierten die „Bibel“: ein kleines Büchlein, in das die Anzahl der Kröten eingetragen wird.

Die Nabu-Vertreter zeigen sich erleichtert. „Ich bin froh, dass Sie nicht wegen des Steuerzahlerbundes hier sind, sondern um dem Artenschutz zu helfen“, sagt Dorothea Schrieber vom Nabu Altona, die über die Jahre tausende Kröten über die Straße Holztwiete getragen hat. Inzwischen ist der Bestand von einst 1800 auf zuletzt 260 Kröten eingebrochen.

Kröten müssen über viel befahrene Straße

Der Termin ist eine Trockenübung: Erst ab Ende Februar lockt der Teich auf der anderen Seite der vielbefahrenen Holztwiete die Kröten aus dem Jenischpark. Den Tieren einen Alternativteich auf ihrer Straßenseite zu bauen, würde nichts helfen, es zieht sie in das Gewässer, in dem sie selbst vor Jahren herum kaulquappten. Und einen weiteren Krötentunnel wird Altona nach dem ganzen Ärger sicher so schnell nicht bauen.

So funktioniert ein Krötenzaun

Also erklärt Dorothea Schrieber das Prinzip des Krötenzauns: Die Amphibien hüpfen daran entlang, auf der Suche nach einem Durchkommen – und plumpsen in die Eimer, die alle sieben Meter in den Boden eingegraben sind. Oft findet man Kröten mit einer zweiten auf dem Rücken: „Das sind Weibchen, an die sich ein Männchen klammert“, sagt Schrieber: „Die kriegt man nicht auseinander.“

Bereit für die Kröten-Frühschicht: Aditya (10) und seine Mutter Arti Dangwal, mit Sönke Jansen von der Nabu-Gruppe Altona Lamprecht Bereit für die Kröten-Frühschicht: Aditya (10) und seine Mutter Arti Dangwal, mit Sönke Jansen von der Nabu-Gruppe Altona

Diese Eimer gilt es zu leeren und zusätzlich noch in einem Extra-Eimer alles an Kröten und Lurchen einzusammeln, was sich noch auf den Wegen befindet, mit Latexhandschuhen und Taschenlampe, denn: Die Kröte an sich wandert nachts und besonders gerne, wenn es schön nass ist. „Wenn keiner mehr raus will, dann muss man raus“, fasst Schrieber nüchtern zusammen. Abends gegen 23 Uhr und morgens bis neun Uhr sollten die Tiere rüber zum Teich getragen werden. „Das ist mit kleinen Kindern schwierig“, stellt ein Vater fest.

Dorothea Schrieber zeigt den Krötengriff (von vorne unter den Brust) und erklärt die „Bibel“, ein kleines Notizbuch, in das jeder Freiwillige die Zahl der Kröten einträgt. Dann die große Frage: Möchte jemand verbindlich mitmachen? Aditya (10) ist der Erste, der „Ich!“ ruft. Der Schüler ist mit seiner Mutter da: „Ich gehe auf das Gymnasium Hochrad, ich kann morgens vor der Schule in die Eimer gucken“, sagt er. Und dass er Tiere „generell“ mag. Seine Mutter Arti Dangwal (44) unterstützt den Enthusiasmus ihres Sohnes: „Wir machen das, ist ja nur für ein paar Wochen.“

Motiviert: Marion Minde (58) würde auch spätabends noch Kröten-Eimer kontrollieren. Im Hintergrund: Das Ziel der Krötenwanderung, der Teich im Reemtsma-Park Lamprecht Motiviert: Marion Minde (58) würde auch spätabends noch Kröten-Eimer kontrollieren. Im Hintergrund: Das Ziel der Krötenwanderung, der Teich im Reemtsma-Park

Auch Marion Minde (58) ist hochmotiviert: „Ich bin nachtaktiv, ich könnte ein paar Spätschichten übernehmen.“ Tatsächlich tragen sich viele Teilnehmer in die Mailingliste ein, während Aditya Nabu-Mann Soenke Jansen über die verschiedenen Amphibienarten im Jenischpark und im tropischen Regenwald ausfragt. So viele Interessenten gab’s bei einem Infotreffen zum Krötensammeln noch nie, sagt Dorothee Schrieber. Hatte der Tunnelzoff vielleicht doch etwas Gutes.