Der Fall sorgt bundesweit für Schlagzeilen: Damit Amphibien auf dem Weg zu ihren Laichplätzen nicht überfahren werden, hat der Bezirk Altona in Blankenese Krötentunnel bauen lassen. Das Problem: Sie kosteten fast eine halbe Million Euro. FDP und Steuerzahlerbund zeigen sich lautstark empört über die vielen Kröten für ein paar Kröten, Naturschützer und Bezirksamtschefin wehren sich mit klaren Worten. Überraschend kommt raus: Ausgerechnet eine Naturschutzmaßnahme hat vor Ort in den vergangenen Jahren überhaupt erst zu einem großen Krötensterben geführt.

Vier Krötentunnel und Amphibienleitsysteme zum Preis von fast einer halben Million Euro in Blankenese sorgen bundesweit für Diskussionen, seit der mächtige Verein „Bund der Steuerzahler“ angekündigt hat, die Maßnahme möglicherweise in sein „Schwarzbuch“ aufzunehmen. In der jährlichen Veröffentlichung prangert der wirtschaftsliberale Verein medienwirksam tatsächliche oder vermeintliche Steuergeldverschwendung an.

Nun ist also die Anlage am Falkensteiner Ufer und am Falkensteiner Weg ins Visier der Lobbyisten für Steuersenkungen geraten: vier Tunnel in Krötengröße sowie 410 Meter lange Amphibienleitwände aus Beton oder Stahl, die ursprünglich 420.000 Euro kosten sollten. Am Ende standen knapp 466.000 Euro auf der Abrechnung. Sie habe Zweifel, dass die Maßnahme notwendig sei, verkündete die Hamburger Landesvorsitzende des Steuerzahlerbundes, Petra Ackmann.

Durch die Tunnel sollen Amphibien sicher zum Wasser kommen. Florian Quandt Durch die Tunnel sollen Amphibien sicher zum Wasser kommen.

Auch Hamburgs FDP-Vizechefin Katarina Blume schäumt über die „skandalöse Prioritätensetzung“: „Wie weit kann man eigentlich übers Ziel hinausschießen, wenn man nicht selber bezahlen muss?“ Tatsächlich gab der Altonaer Grünausschuss die Tunnelkosten von 420.000 Euro im Jahr 2021 einstimmig frei. Laut Sitzungsprotokoll war auch die FDP-Abgeordnete Katarina Blume anwesend – und hat die Kröte damals offenbar geschluckt.

Naturschützer verteidigen den Tunnelbau

Barbara Meyer-Ohlendorf, Leiterin der Nabu-Gruppe West, gehört zu den Freiwilligen, die jahrelang Kröten über die Straße getragen haben – und sie wehrt sich gegen die Polemik von FDP und dem Steuerzahler-Verein: „Es geht nicht um Luxus, sondern um Artenvielfalt, die auch für uns die Lebensgrundlage sichert.“ Altonas Bezirksamtschefin Stefanie von Berg (Grüne) betont, dass es in Zeiten des Artensterbens wirtschaftlich ist, eine Tierart effektiv zu schützen: „Als Bezirksamt möchten wir ein wochenlanges Krötensterben verhindern.“

Die einst große Erdkröten-Population am Falkensteiner Ufer ist zuletzt dramatisch eingebrochen: 2011 trugen die Freiwilligen im Frühjahr noch 6000 Tiere in Eimern über die Straße zu den Laich-Teichen, im vergangenen Jahr noch 420. Zwei alte Rückhaltebecken, die die Wasserwerke in den 60er Jahren aufgegeben hatten, hatten sich über die Jahrzehnte als 1A-Kröten-Kinderstuben entwickelt – bis eines davon 2011 „renaturiert“ wurde, also zur Elbe hin geöffnet. Seitdem haben Kröten, Frösche, Lurche und Molche nur noch ein stehendes Gewässer als Kinderzimmer. Ihre Zahl ist dermaßen gesunken, dass aus Sicht der Naturschützer jedes einzelne Tier sich auch möglichst vermehren und nicht unter einen Autoreifen geraten sollte.

Erdkröten paaren sich im Frühjahr auch mal direkt auf der Fahrbahn. Das sollen die Tunnel in Blankenese nun verhindern. dpa / Daniel Bockwoldt Erdkröten paaren sich im Frühjahr auch mal direkt auf der Fahrbahn. Das sollen die Tunnel in Blankenese nun verhindern.

Die Straße ist nur für Radler und Anlieger befahrbar, entgegnen die Kritiker, da passiere nachts doch nichts. Doch die Kröten, sagen die Naturschützer, hüpfen im März und April nicht alle zügig über die Straße, sondern besonders Männchen sitzen auch mal lange auf der Fahrbahn, warten auf Weibchen, klammern sich an deren Rücken und dann geht es direkt auf der Straße zur Sache. In einer „Vielwandernacht“ reicht dann ein einziges Auto für ein echtes Krötenmassaker. Außerdem sei es zunehmend schwer, noch Menschen zu finden, die wochenlang morgens und abends Eimer kontrollieren und Kröten (und im Juli die winzigen Jungkröten in der Gegenrichtung) über die Straße tragen wollen, darum der Tunnel.

Der Hamburger Nabu-Chef Malte Siegert zeigt sich irritiert über die Anwürfe des Lobbyvereins: „Interessant ist bei der Debatte, dass sich der Bund der Steuerzahler nicht darüber beklagt, dass sich die geplante Autobahn A 26 Ost innerhalb von nur drei Jahren von rund 900 Millionen auf jetzt 2,4 Milliarden Euro knapp verdreifacht hat.“ Altonas Bezirksamtschefin Stefanie von Berg stellt abschließend klar: „Im Übrigen ist für uns als Bezirksamt einzig der Rechnungshof die maßgebende Instanz, wenn es darum geht, sich in finanziellen Fragen zu rechtfertigen.“