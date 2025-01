Wetter in Hamburg: Nach dem Traum-Sonntag wird’s gefährlich!

Am Sonntag konnten die Hamburger sich über perfektes Winterwetter freuen: klirrende Kälte mit viel Sonne und kein Regen. In der neuen Woche soll sich das ändern: Es droht Glatteis!

Die Sonne verschwindet am Sonntagnachmittag und kehrt dann so schnell nicht wieder. Das Wetter am Montag wird laut Deutschem Wetterdienst stark bedeckt. Dazu kommt Sprühregen, der bei Temperaturen von null bis vier Grad für Glatteisgefahr im Norden sorgt.

Wetter in Hamburg: Es wird kalt und glatt

Genau so geht es auch am Dienstag weiter: Wolken, Sprühregen und Temperaturen von zwei bis vier Grad. Da es zur Nacht hin kälter wird, kann es erneut glatt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Faxe, Hammelsprung und ständig Sekt: Emilia Fester (26) über ihre Jahre im Bundestag

Entwarnung gibt es auch am Mittwoch nicht. Bei Regen und Temperaturen von zwei bis fünf Grad kann es in der Nacht wieder Glatteis geben. Wann die Sonne sich in Hamburg das nächste Mal blicken lässt, kann der DWD aktuell leider nicht sagen. (mp)