Als sie nach der Wahl 2021 für die Grünen in den Bundestag einzog, war Emilia Fester aus Eimsbüttel mit 22 Jahren die jüngste Abgeordnete im deutschen Parlament. Nun tritt sie erneut zur Bundestagswahl an, als Direktkandidatin gegen die politischen Schwergewichte Falko Droßmann (SPD) und Christoph de Vries (CDU). Die MOPO sprach mit der inzwischen 26 Jahre alten Jung-Politikerin über ihren größten politischen Erfolg, über das Gefühl, im Plenum niedergebrüllt zu werden – und über das, was sie an der CDU schätzt.