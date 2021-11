Ruhe nach dem Sturm: Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat für Sonntag vor einer Sturmflut in Hamburg, an der Nordsee sowie im Weser- und Elbegebiet gewarnt. Für den Wochenbeginn gibt es aber wieder Entwarnung.

„Die letzten Böen werden in den frühen Montagmorgenstunden erwartet“, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Sonntag. Die Temperaturen liegen bei milden 10 bis 12 Grad Celsius.

Im Norden: So wird das Wetter nach der Sturmflut

„Und es wird auch insgesamt etwas freundlicher. Nach den verbreiteten Schauern am Sonntag und in der Nacht zum Montag wird es zunehmend trockener und es zeigt sich hier und da die Sonne“, so der DWD-Meterologe. Von Dienstag an werde der Wind wieder zunehmen, dann seien aber voraussichtlich nur die Küstengebiete betroffen. „Neue Ausläufer mit wechselhafterem Wetter werden zur Wochenmitte erwartet.“

Bis zum Sonntagnachmittag hatte das stürmische Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein der Polizei zufolge zunächst keine größeren Einsätze nötig gemacht. (mp/dpa)