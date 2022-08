Nach Streit mit der Polizei: Linke Gruppen errichten „Klimacamp“

Die Wiese zwischen der Ecke Luruper Hauptstraße/Elbgaustraße und dem Altonaer Volkspark ist hinter einigen Bäumen gut versteckt, sodass man die dort aufgeschlagenen Zelte auf den ersten Blick gar nicht bemerkt. Wer genauer hinschaut, erkennt, dass hier nicht etwa ein Ferienlager entsteht – sondern ein „Klimacamp“ von beachtlicher Größe, um das es im Voraus einigen Wirbel gegeben hatte.

Einige Schlafzelte, Koch- und Zähneputzzelte stehen bereits auf dem Gelände des „System Change Camps“, das am Dienstag starten und am 15. August enden soll. Ursprünglich wollten die Veranstalter – ein Konglomerat etwa 30 linker Gruppen, die vom Verfassungsschutz teils als linksextrem eingestuft werden – das „Klimacamp“ unter dem Motto „Gegen Erdgas, LNG und eine fossile Infrastruktur, die unsere Zukunft aufs Spiel setzt!“ im Stadtpark aufschlagen. Ein Akteur ist die Gruppe „Ende Gelände“, die von der als gewaltorientiert geltenden „Interventionistischen Linken“ beeinflusst ist. Doch die an die Hamburger Polizei angegliederte Versammlungsbehörde erwirkte die Verlegung.

Hamburg: „Klimacamp“ vom Stadt- in den Volkspark verlegt

Sie wollte auch das Aufstellen von Schlaf- und Versorgungszelten verbieten und das Camp damit quasi unmöglich machen, scheiterte aber vor dem Verwaltungsgericht. Auch eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht blieb aus Polizeisicht erfolglos.

Nur ein schwacher Trost für die Klimaaktivisten – denn die neue Fläche ist laut Teilnehmer „Mandel“ (23) viel zu klein für die ursprünglich 6000 erwarteten Camper. „Wir mussten ganz kurzfristig alles umplanen und halten das für politisches Kalkül“, sagt er im Gespräch mit der MOPO. „Hier sind wir längst nicht so sichtbar wie im Stadtpark und auch schlechter zu erreichen. Das wird uns sicher einige Teilnehmer kosten.“

In Hamburg haben Klimaaktivisten ihre Zelte aufgeschlagen.

Dennoch freue er sich auf die kommenden Tage. „Wir werden Workshops veranstalten und so zusammenleben, wie wir es uns in Zukunft wünschen – kollektiv, selbstorganisiert und mit flachen Hierarchien.“ Es werde gemeinsam gekocht und gearbeitet und neben klimabezogenen Veranstaltungen gebe es auch ganz alltägliche Angebote wie die Physiotherapie, die „Mandel“ selbst verabreicht.

Am Wochenende soll noch das große Zirkuszelt geliefert werden, das Zentrum des Hamburger „Klimacamps“.