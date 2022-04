Nach Sonne-Satt-Wochenende: So geht’s mit dem Wetter in Hamburg weiter

Gute Nachrichten für alle Freunde der Sonne: Nach dem super frühlingshaften Osterwochenende verzieht sich die Sonne nicht wieder hinter Wolkendecken, sondern bleibt voraussichtlich noch ein wenig in Hamburg! Erst gegen Ende der Woche könnte es wieder ein wenig zuziehen.

Schön, schöner, Ostern. Über die Feiertage durften sich die Hamburgerinnen und Hamburger über sehr viele Sonnenstunden und bis zu 17 Grad freuen. Voll war es entsprechend an den Landungsbrücken und in den Parks. Das soll jetzt erst einmal so bleiben, denn das Hoch „Spiro“ dominiert weiterhin und bekommt im Laufe der Woche Unterstützung von einem neuen Hoch, das vom Europäischen Nordmeer kommt.

Wetter in Hamburg: Der Frühling bleibt in der Hansestadt

Für Dienstag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach (Hessen) neben einigen lockeren Wolkenfeldern vor allem viel Sonne und – noch besser – keinen Regen voraus. Die Temperaturen in Hamburg schwanken an diesem Tag zwischen 11 und 16 Grad. Der Wind aus dem Nordosten weht nur schwach.

Auch für Mittwoch dominieren laut DWD vor allem die sonnigen Phasen in Hamburg und es soll größtenteils trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen an diesem Tag Höchstwerte von bis zu 15 Grad.

Wetter in Hamburg: Die Wolken kommen am Donnerstag

In der Nacht zu Donnerstag kommen dann die ersten Wolkenfelder bei Temperaturen zwischen drei und sechs Grad zurück. Die Wolken verziehen sich wohl über den Tag dann auch nicht mehr, trotzdem soll es laut DWD „meist freundlich“ bleiben. Die Höchstwerte liegen am Donnerstag wie schon am Tag zuvor zwischen zwölf und 15 Grad. Der Wind aus dem Nordosten bleibt weiterhin schwach. (aba)